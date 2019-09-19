Зеленський випустив ролик з матюками, де пояснюється, навіщо потрібно продавати сільгоспземлю

Команда Зеленського випустила відео, покликаний розвіяти всі "міфи" про продаж землі і показати всі плюси вільного обігу земель. Перше відео присвячено тому, що українців обманюють, що земля знаходиться в їх власності при тому, що вони не можуть її продати. При цьому ведучий порівнює відсутність реального права власності на землю з тим, що у нього є дівчина, яку він не може цілувати і зайнятися з нею сексом. Його опублікувала на своїй сторінці в Facebook Юлія Мендель.

"Я простий колгоспник. У мене є машина. Я її можу продати, не можу продати. У мене є хата. Я її можу продати, не можу продати. У мене є моя земля, але я її продати не можу, як таке може бути?! Розумієте, дивіться: у мене є дівчина - квіточка, да, я з нею зустрічаюся, але цілувати її я не можу, обіймати її я не можу, а про те я взагалі думати не хочу. Що за мораторій на секс, мені хто-небудь може пояснити, чи ні?" - обурюється ведучий.

Крім того, на відео показують опитування простих людей, які оманливо вірять, що мають право на землю, а також розповідають, як "бариги барижат нашою землею на їх ринках", переоформляючи отримані від держави ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іностранцы зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.