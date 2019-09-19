підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський випустив ролик з матюками, де пояснюється, навіщо потрібно продавати сільгоспземлю
19 вересня 2019, четвер, 12:35 35
Політика 2019-09-19T14:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський випустив ролик з матюками, де пояснюється, навіщо потрібно продавати сільгоспземлю

Зеленський випустив ролик з матюками, де пояснюється, навіщо потрібно продавати сільгоспземлю

Команда Зеленського випустила відео, покликаний розвіяти всі "міфи" про продаж землі і показати всі плюси вільного обігу земель. Перше відео присвячено тому, що українців обманюють, що земля знаходиться в їх власності при тому, що вони не можуть її продати. При цьому ведучий порівнює відсутність реального права власності на землю з тим, що у нього є дівчина, яку він не може цілувати і зайнятися з нею сексом. Його опублікувала на своїй сторінці в Facebook Юлія Мендель.

"Я простий колгоспник. У мене є машина. Я її можу продати, не можу продати. У мене є хата. Я її можу продати, не можу продати. У мене є моя земля, але я її продати не можу, як таке може бути?! Розумієте, дивіться: у мене є дівчина - квіточка, да, я з нею зустрічаюся, але цілувати її я не можу, обіймати її я не можу, а про те я взагалі думати не хочу. Що за мораторій на секс, мені хто-небудь може пояснити, чи ні?" - обурюється ведучий.

 

Крім того, на відео показують опитування простих людей, які оманливо вірять, що мають право на землю, а також розповідають, як "бариги барижат нашою землею на їх ринках", переоформляючи отримані від держави ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що іностранцы зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні. 2 вересня Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня.

У серпні Зеленський заявив, що земельна реформа буде проведена до кінця року.

Більше новин про: Мораторій на продаж землі Ринок землі Відеоролик

Архів
Новини
Пошкоджені опори шляхопроводу в Луганську. Фото: fake_LNR в Twitter
У Луганську бойовики намагалися підірвати автомобільний міст, - ЗМІ 14:27
Парламент розгляне зміни до Закону про столицю 14:20
Позов Богдана проти журналістів "Схем" суд переніс на жовтень 14:00
Земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу, - Гончарук 13:45
У вбивці механіка, касира та оператора відібрали арсенал зброї 13:37
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
МХП інвестує 5 млн на реалізацію 100 стартапів в українських селах 11:12
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok