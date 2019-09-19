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19 вересня 2019, четвер, 12:15 22
Життя 2019-09-19T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Бурятії затриманий шаман, який йшов до Кремля "виганяти демона-Путіна"

У Бурятії затриманий шаман, який йшов до Кремля "виганяти демона-Путіна"

У Бурятії повідомили про затримання поліцією в ніч на четвер Олександра Габишева - жителя Якутії, відомого як "шаман, який йде виганяти Путіна", повідомляє "BBC Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ і прихильників Габишева.

"Приїхали два автобуси з поліцією, скрутили і посадили разом з візком і відвезли в напрямку до Улан-Уде (столиці Бурятії, - ред.)", - повідомив один з людей, який супроводжував шамана.

Ще один очевидець затримання, письменник Віктор Єгоров, розповів, що Габишева вивезли з табору на узбіччі дороги невідомі люди.

"19 вересня на 202-му кілометрі федеральної траси М-53 "Байкал" співробітниками поліції за дорученням слідчого затриманий чоловік 1958 року народження, який перебуває в розшуку за скоєння злочину на території Республіки Саха (Якутія)", - повідомили в МВС Бурятії.

У повідомленні уточнюється, що затриманого планується "найближчим авіарейсом доставити з Улан-Уде до Якутська для проведення слідчих дій". Водночас чоловіка на ім'я Олександр Габишев немає в офіційній базі людей, яких розшукує поліція в Якутії.

Олександр Габишев почав свій похід проти Путіна в березні цього року і пройшов вже близько 2800 кілометрів. 10 вересня в Улан-Уде відбулися зіткнення між силовиками і учасниками народної ради, яка почалася після затримання двох прихильників Габишева.

Як повідомляли Українські Новини, Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна. Також у Росії соцмережі троллили новий закон про неповагу до влади.

Тим часом рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років.

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