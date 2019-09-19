У Бурятії затриманий шаман, який йшов до Кремля "виганяти демона-Путіна"

У Бурятії повідомили про затримання поліцією в ніч на четвер Олександра Габишева - жителя Якутії, відомого як "шаман, який йде виганяти Путіна", повідомляє "BBC Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ і прихильників Габишева.\r\n"Приїхали два автобуси з поліцією, скрутили і посадили разом з візком і відвезли в напрямку до Улан-Уде (столиці Бурятії, - ред.)", - повідомив один з людей, який супроводжував шамана.\r\nЩе один очевидець затримання, письменник Віктор Єгоров, розповів, що Габишева вивезли з табору на узбіччі дороги невідомі люди.\r\n"19 вересня на 202-му кілометрі федеральної траси М-53 "Байкал" співробітниками поліції за дорученням слідчого затриманий чоловік 1958 року народження, який перебуває в розшуку за скоєння злочину на території Республіки Саха (Якутія)", - повідомили в МВС Бурятії.\r\nУ повідомленні уточнюється, що затриманого планується "найближчим авіарейсом доставити з Улан-Уде до Якутська для проведення слідчих дій". Водночас чоловіка на ім'я Олександр Габишев немає в офіційній базі людей, яких розшукує поліція в Якутії.\r\nОлександр Габишев почав свій похід проти Путіна в березні цього року і пройшов вже близько 2800 кілометрів. 10 вересня в Улан-Уде відбулися зіткнення між силовиками і учасниками народної ради, яка почалася після затримання двох прихильників Габишева.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Сенцов закликав боротися за росіян, які борються проти режиму Путіна. Також у Росії соцмережі троллили новий закон про неповагу до влади.\r\nТим часом рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років.