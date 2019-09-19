Земельна реформа: концентрацію землі обмежать 15-ма відсотками для областей

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що земельна реформа 2020 року передбачатиме обмеження концентрації земель у 15% для рівня області й 0,5% для всеукраїнського рівня.

Про це він повідомив на конференції з реформи управління земельними відносинами, повідомляють Українські Новини

"Існують антимонопольні вимоги, коли в одних руках не може бути сконцентровано більше 35%. 15% для області і 0,5% для України", - сказав Гончарук.

Він не уточнив, на якому рівні буде працювати обмеження в 35%, можливо, мається на увазі громада.

Гончарук додав, що для дотримання цих обмежень необхідно посилити Антимонопольний комітет.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня. Зеленський заявляє, що у запропонованій урядом моделі ринку землі передбачено, що її зможуть купувати лише громадяни України та українські компанії.

Тим часом Гончарук заявив, що іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні.