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19 вересня 2019, четвер, 11:16 6
Економіка 2019-09-19T12:00:02+03:00
Українські Новини
Земельна реформа: концентрацію землі обмежать 15-ма відсотками для областей

Земельна реформа: концентрацію землі обмежать 15-ма відсотками для областей

Земля. Фото: bun.com
Земля. Фото: bun.com

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що земельна реформа 2020 року передбачатиме обмеження концентрації земель у 15% для рівня області й 0,5% для всеукраїнського рівня.

Про це він повідомив на конференції з реформи управління земельними відносинами, повідомляють Українські Новини

"Існують антимонопольні вимоги, коли в одних руках не може бути сконцентровано більше 35%. 15% для області і 0,5% для України", - сказав Гончарук.

Він не уточнив, на якому рівні буде працювати обмеження в 35%, можливо, мається на увазі громада.

Гончарук додав, що для дотримання цих обмежень необхідно посилити Антимонопольний комітет.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і введення ринку землі до жовтня, а Верховній Раді - прийняти його до грудня. Зеленський заявляє, що у запропонованій урядом моделі ринку землі передбачено, що її зможуть купувати лише громадяни України та українські компанії.

Тим часом Гончарук заявив, що іноземці зможуть купити землю при реєстрації юрособи в Україні.

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