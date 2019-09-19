Білий дім обговорив з Зеленським першу зустріч з Трампом наступного тижня

Віце-президент США Майк Пенс 18 вересня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і обговорив майбутню зустріч президента Трампа з Зеленським наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому.\r\nУ заяві сказано, що розмова відбулася в продовження "продуктивної зустрічі" Пенси і Зеленського 1 вересня у Варшаві.\r\n"Віце-президент підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальної цілісності. Віце-президент позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за її сміливі дії по боротьбі з корупцією шляхом законодавчих реформ і запропонував повну підтримку США цим зусиллям", - йдеться в повідомленні.\r\nЯк зазначила прес-служба президента України, Зеленський обговорив продовження програми допомоги в області безпеки Україні.\r\n"Президент України поінформував віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямованих на викорінення корупції в нашій країні.\r\nЗі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів та висловив підтримку цим зусиллям нової української влади".\r\nЗеленський подякував Пенси за його роль у прийнятті рішення про продовження програми допомоги Україні і висловив надію, що в наступному році обсяги такої допомоги з безпеки з боку США тільки зростуть.\r\nВін підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки і оборони.\r\nПовідомляється також, що сторони "констатували плідний розвиток українсько-американського співробітництва у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення".\r\nБуло також підкреслено "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на вищому рівні".\r\nНагадаємо, що Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.\r\nПрезидент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом у США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.