Білий дім обговорив з Зеленським першу зустріч з Трампом наступного тижня

Перша зустріч Трампа і Зеленського пройде в Нью-Йорку. Фото: report.az

Перша зустріч Трампа і Зеленського пройде в Нью-Йорку. Фото: report.az

Віце-президент США Майк Пенс 18 вересня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і обговорив майбутню зустріч президента Трампа з Зеленським наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Білого дому.

У заяві сказано, що розмова відбулася в продовження "продуктивної зустрічі" Пенси і Зеленського 1 вересня у Варшаві.

"Віце-президент підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальної цілісності. Віце-президент позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за її сміливі дії по боротьбі з корупцією шляхом законодавчих реформ і запропонував повну підтримку США цим зусиллям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба президента України, Зеленський обговорив продовження програми допомоги в області безпеки Україні.

"Президент України поінформував віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямованих на викорінення корупції в нашій країні.

Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів та висловив підтримку цим зусиллям нової української влади".

Зеленський подякував Пенси за його роль у прийнятті рішення про продовження програми допомоги Україні і висловив надію, що в наступному році обсяги такої допомоги з безпеки з боку США тільки зростуть.

Він підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки і оборони.

Повідомляється також, що сторони "констатували плідний розвиток українсько-американського співробітництва у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення".

Було також підкреслено "обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на вищому рівні".

Нагадаємо, що Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом у США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.