Завтра в Україні і світі пройде масштабний Марш за клімат

У п'ятницю, 20 вересня, у всьому світі пройдуть масштабні кліматичні акції, які започаткувала 16-річна захисниця клімату Грета Тунберг, яка отримала найвищу нагороду від Amnesty International 2019. В Україні також вулицями Києва та інших міст пройде Марш за клімат.

Про це повідомляють організатори акції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Клімат планети змінюється, і причиною цих змін є людина. Цього вересня у всьому світі анонсована хвиля молодіжних кліматичних маршів #GlobalClimateStrike. Всесвітній марш за клімат пройде і в Україні. Молодь, натхненна шведською школяркою Ґретою Тунберґ, яка рік тому почала протестувати перед Шведським Парламентом, аби той негайно визнав зміну клімату пріоритетом у своїй роботі, запрошує дорослих долучитися", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Екодія", мільйони активістів і небайдужих громадян у 150 країнах світу вийдуть на вулиці. Саме в цей день, адже 23 вересня лідери країн світу зберуться на саміті ООН із питань клімату.

У Києві початок акції заплановано на 12:00 на Михайлівській площі.

Як повідомляли Українські новини, раніше молодь в Україні вже приєдналася до Глобального кліматичного страйку, організованого Гретою Тунберг.

Крім того, Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію світу.