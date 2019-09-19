підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 вересня 2019, четвер, 08:00 16
Суспільство 2019-09-19T09:50:55+03:00
Українські Новини
Завтра в Україні і світі пройде масштабний Марш за клімат

Завтра в Україні і світі пройде масштабний Марш за клімат

У п'ятницю, 20 вересня, у всьому світі пройдуть масштабні кліматичні акції, які започаткувала 16-річна захисниця клімату Грета Тунберг, яка отримала найвищу нагороду від Amnesty International 2019. В Україні також вулицями Києва та інших міст пройде Марш за клімат.

Про це повідомляють організатори акції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Клімат планети змінюється, і причиною цих змін є людина. Цього вересня у всьому світі анонсована хвиля молодіжних кліматичних маршів #GlobalClimateStrike. Всесвітній марш за клімат пройде і в Україні. Молодь, натхненна шведською школяркою Ґретою Тунберґ, яка рік тому почала протестувати перед Шведським Парламентом, аби той негайно визнав зміну клімату пріоритетом у своїй роботі, запрошує дорослих долучитися", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Екодія", мільйони активістів і небайдужих громадян у 150 країнах світу вийдуть на вулиці. Саме в цей день, адже 23 вересня лідери країн світу зберуться на саміті ООН із питань клімату.

У Києві початок акції заплановано на 12:00 на Михайлівській площі.

Як повідомляли Українські новини, раніше молодь в Україні вже приєдналася до Глобального кліматичного страйку, організованого Гретою Тунберг.

Крім того, Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію світу.

Більше новин про: Екологія глобальне потепління Грета Тунберг Марш за клімат GlobalClimateStrike

Архів
Новини
3 дітей госпіталізовані через розпилення невідомої газу в гімназії у Львівській області 09:30
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
Це було щиро: Сенцов прокоментував дії Савченко 08:39
На дорогах України стало більше радаров TruCAM: де чекають "засідки" 08:14 Карта
Стало відомо хто увійде в нову команду Фонду держмайна, - ЗМІ 08:09
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
Законопроект "Про столицю" повинен отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко 18:47
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень 23:52
Міст Метро. Скріншот youtube/shkiperbest
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві 18:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok