Фото дня: один день из жизни украинских полярников в компании китов и тюленей

Украинские научные сотрудники рассказали об одном рабочем дне из жизни на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде и показали фото китов и тюленей.

Рассказ опубликовала сотрудница Оксана Савенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Антарктическая зима пока позволяет нам регулярно работать далеко за пределами архипелага Аргентинские острова. Сегодня был удачный день как у метеорологов, исполнявших гидрометеорологические исследования, так и у биологов, которые с восходом солнца отправились из станции "Вернадский "на поиски морских млекопитающих и птиц" - начала свой рассказ Савенко.

По ее словам, за один день биологи получили много образцов для исследований.

"Биологам особенно повезло - рядом с нами прыгали киты-горбачи, довольны питанием крилем, которым также активно лакомились полосатики антарктические, тюлени крабоеды, субантарктические пингвины и другие виды птиц. Несмотря на короткий световой день, нам удалось вернуться домой с полной лодкой всевозможных образцов и теперь мы должны как можно быстрее их обработать - осуществить фильтрацию отобранной морской воды для дальнейших исследований по методу получения ДНК из окружающей среды, выполнить ихтиопатологические и паразитологические исследования, а также зафиксировать разные образцы для длительного хранения", - написала Савенко.

Также она отметила, что следующим этапом будет осуществляться обработка треков и полученных фотографий - все встречи животных будут включать в базу данных и нанеситься на карты распределения, а идентификационные фотографии китов и тюленей добавлены в соответствующие каталогов.

Кит-горбач в Антарктиде. Фото: facebook/oksana.savenko

Антарктида. Фото: facebook/oksana.savenko

Тюлени крабоеды в Антарктиде. Фото: facebook/oksana.savenko

Полосатик антарктический. Фото: facebook/oksana.savenko

Как сообщали Українські Новини, украинские полярники показали невероятные пейзажи солнечной Антарктиды.

25 марта состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, повар и врач.