Фото дня: один день из жизни украинских полярников в компании китов и тюленей

Украинские научные сотрудники рассказали об одном рабочем дне из жизни на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде и показали фото китов и тюленей.\r\nРассказ опубликовала сотрудница Оксана Савенко на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Антарктическая зима пока позволяет нам регулярно работать далеко за пределами архипелага Аргентинские острова. Сегодня был удачный день как у метеорологов, исполнявших гидрометеорологические исследования, так и у биологов, которые с восходом солнца отправились из станции "Вернадский "на поиски морских млекопитающих и птиц" - начала свой рассказ Савенко.\r\nПо ее словам, за один день биологи получили много образцов для исследований.\r\n"Биологам особенно повезло - рядом с нами прыгали киты-горбачи, довольны питанием крилем, которым также активно лакомились полосатики антарктические, тюлени крабоеды, субантарктические пингвины и другие виды птиц. Несмотря на короткий световой день, нам удалось вернуться домой с полной лодкой всевозможных образцов и теперь мы должны как можно быстрее их обработать - осуществить фильтрацию отобранной морской воды для дальнейших исследований по методу получения ДНК из окружающей среды, выполнить ихтиопатологические и паразитологические исследования, а также зафиксировать разные образцы для длительного хранения", - написала Савенко.\r\nТакже она отметила, что следующим этапом будет осуществляться обработка треков и полученных фотографий - все встречи животных будут включать в базу данных и нанеситься на карты распределения, а идентификационные фотографии китов и тюленей добавлены в соответствующие каталогов.\r\nКит-горбач в Антарктиде. Фото: facebook\/oksana.savenko\r\nАнтарктида. Фото: facebook\/oksana.savenko\r\nТюлени крабоеды в Антарктиде. Фото: facebook\/oksana.savenko\r\nПолосатик антарктический. Фото: facebook\/oksana.savenko\r\nКак сообщали Українські Новини, украинские полярники показали невероятные пейзажи солнечной Антарктиды.\r\n25 марта состоялись торжественные проводы 24-й Украинской антарктической экспедиции на антарктическую станцию "Академик Вернадский" В состав 24-й УАЭ вошло 12 участников - 7 научных, 3 инженерно-технических сотрудников, повар и врач.