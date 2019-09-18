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18 вересня 2019, середа, 18:02 78
Події 2019-09-18T19:00:37+03:00
Українські Новини
Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві

Невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві

Поліція заявляє, що невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим розпочато спецоперацію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"У Києві біля моста Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція", - сказано в ньому.

Правоохоронці ввели в столиці спеціальний оперативний план.

На місці події перебуває керівництво Головного та територіальних управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецназівці та фахівці вибухотехнічної служби.

Раніше в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи.

Отримавши цю інформацію, на місце виїхали фахівці всіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.

Повідомляється, що невідомий стріляє і погрожує вибухом.

Рух автомобілів і потягів на мосту перекрито.

Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту.

Крім того, Київський метрополітен зупинив рух від станції "Дніпро" до "Лісової".

Як повідомляли Українські Новини, в січні у Києві чоловік зістрибнув з мосту Метро.

Також на мосту Метро сталася ДТП з п'яним таксистом Uber і трьома іномарками.

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