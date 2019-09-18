Поліція заявляє, що невідомий відкрив стрілянину і загрожує підірвати міст Метро в Києві, у зв'язку з чим розпочато спецоперацію.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\n"У Києві біля моста Метро, де невідомий погрожує вибухом, проводиться спеціальна поліцейська операція", - сказано в ньому.\r\nПравоохоронці ввели в столиці спеціальний оперативний план.\r\nНа місці події перебуває керівництво Головного та територіальних управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецназівці та фахівці вибухотехнічної служби.\r\nРаніше в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожує підірвати його і державні установи.\r\nОтримавши цю інформацію, на місце виїхали фахівці всіх профільних служб, а також керівництво столичної поліції.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2yOoQMOYP-Q" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПовідомляється, що невідомий стріляє і погрожує вибухом.\r\nРух автомобілів і потягів на мосту перекрито.\r\nСлідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовку до терористичного акту.\r\nКрім того, Київський метрополітен зупинив рух від станції "Дніпро" до "Лісової".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в січні у Києві чоловік зістрибнув з мосту Метро.\r\nТакож на мосту Метро сталася ДТП з п'яним таксистом Uber і трьома іномарками.