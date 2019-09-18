Колишній заступник голови КМДА Резніков призначений представником України в ТКГ

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Резнікова представником України в робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це йдеться в указі Президента №701 від 18 вересня, передають Українські Новини.

Цим указом Президент вніс зміни в статтю 1 указу №414 від 19 липня "Питання забезпечення представництва України в Тристоронній контактної групи".

"Уповноважити Резнікова Олексія Юрійовича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - сказано в ньому.

Резніков народився у 1966 році у Львові, в 1991 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

У червні 2014 року був обраний заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, в березні 2016 року став заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення повноважень з питань самоврядування.

У вересні 2018 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив Рєзнікова з посади заступника голови КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про продовження дотримання безстрокового режиму тиші.

Раніше Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія).