Ціни на дизель злетять: зупинився вже другий порт з прийому палива

"Консалтингова група "А-95" заявляє, що сьогодні, 18 вересня, нафтоперевальний морський порт "Южний" зупинився, після того, як 17 вересня зупинився нафтоперевальний комплекс у Херсоні.\r\nПро це пише директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Палива для відвантаження залишилося на один день. В резервуарах є 27 тис. т дизпалива з Греції, яке сюди возять вже кілька років. За останніми даними, енергетична митниця готує документи на відмову оформлення цієї партії, оскільки митна лабораторія знайшла там перевищення з сірки в розмірі 0,1% від нормативу. При цьому в документах лабораторії зазначено, що похибка дослідження становить 1,7%. При цьому є мінімум п'ять різних досліджень цієї партії в міжнародних лабораторіях, які показали вміст сірки 9,4 ppm, тобто в межах норми", - написав він.\r\nЗа словами Куюна, вже сьогодні через дефіцит ажіотажна складова в ціні вагонних партій дизпалива досягла 2900 грн\/т, або більш ніж 10%. Так, якщо собівартості закупівлі в Білорусі з урахуванням маржі трейдера $20\/т дорівнює 24772 грн\/т, то продають по 27330 грн\/т або з допнаценкой 2558 грн\/т або більше ніж 100 доларів на тонні.\r\n\r\nЯк повідомляли Україніські Новини, "Консалтингова група "А-95" раніше заявляла, що на вересень прогнозний дефіцит у балансі дизельного палива становить 150 тисяч тонн.\r\nТим часом ДТ в Україні може подорожчати мінімум на 1,5 грн\/л через вибухи в Саудівській Аравії.