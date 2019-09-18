підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 15:22 9
Економіка 2019-09-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
Ціни на дизель злетять: зупинився вже другий порт з прийому палива

Ціни на дизель злетять: зупинився вже другий порт з прийому палива

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

"Консалтингова група "А-95" заявляє, що сьогодні, 18 вересня, нафтоперевальний морський порт "Южний" зупинився, після того, як 17 вересня зупинився нафтоперевальний комплекс у Херсоні.

Про це пише директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Палива для відвантаження залишилося на один день. В резервуарах є 27 тис. т дизпалива з Греції, яке сюди возять вже кілька років. За останніми даними, енергетична митниця готує документи на відмову оформлення цієї партії, оскільки митна лабораторія знайшла там перевищення з сірки в розмірі 0,1% від нормативу. При цьому в документах лабораторії зазначено, що похибка дослідження становить 1,7%. При цьому є мінімум п'ять різних досліджень цієї партії в міжнародних лабораторіях, які показали вміст сірки 9,4 ppm, тобто в межах норми", - написав він.

За словами Куюна, вже сьогодні через дефіцит ажіотажна складова в ціні вагонних партій дизпалива досягла 2900 грн/т, або більш ніж 10%. Так, якщо собівартості закупівлі в Білорусі з урахуванням маржі трейдера $20/т дорівнює 24772 грн/т, то продають по 27330 грн/т або з допнаценкой 2558 грн/т або більше ніж 100 доларів на тонні.

Як повідомляли Україніські Новини, "Консалтингова група "А-95" раніше заявляла, що на вересень прогнозний дефіцит у балансі дизельного палива становить 150 тисяч тонн.

Тим часом ДТ в Україні може подорожчати мінімум на 1,5 грн/л через вибухи в Саудівській Аравії.

Більше новин про: дизпаливо ціни на дизпаливо

Архів
Новини
Біля Дніпра побудують першу в області біогазову електростанцію, – ЗМІ 16:06
У разі ухвалення податкових змін українські компанії втратять міжнародні ринки, – ЄБА 16:02
Рабин Києва заявив, що процес звільнення полонених вдалося довести до щасливого кінця завдяки Медведчуку 15:44
Ціни на дизель злетять: зупинився вже другий порт з прийому палива 15:22
Князєв призначив нового начальника Нацполіції Запорізької області 15:17
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Біля Дніпра побудують першу в області біогазову електростанцію, – ЗМІ 16:06
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok