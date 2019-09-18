Човен протаранив греблю у Венеції: загинуло троє пасажирів

У середу вночі у Венеції відбулася морська аварія, в результаті якої загинуло троє, а четвертий знаходиться у важкому стані, повідомляють "Апѕа".

Згідно з попередніми даними, човен натрапила на штучну дамбу з великих валунів, встановлену для захисту Венеції від повеней у рамках проекту MOSE. В результаті аварії загинуло троє пасажирів.

Прибулі на місце події рятувальники знайшли тіла двох загиблих практично відразу, а тіло третьої жертви з-за темряви було знайдено набагато пізніше.

Серед загиблих - дизайнер моторних човнів Фабіо Буцці, а також два британських пілота, імена яких поки що залишаються невідомими. Ще одного штурмана, італійця Маріо Инвернизци, рятувальники дістали з води у важкому стані доставили в лікарню.

Наголошується, що потужна човен, здатна розвивати швидкість до 70 вузлів (130 кілометрів на годину), вийшла з Монте-Карло напередодні близько 11 ранку і намагалася побити рекорд швидкості на шляху до Венеції.

Як повідомляли Українські Новини, в Індонезії затонув пасажирський пором, в аварії якого загинули не менше 15 осіб. Раніше біля берегів Норвегії сталася аварія з круїзним лайнером з близько 1300 пасажирами на борту. Також в Конго з-за недбалості екіпажу затонуло судно зі школярами, загинуло 37 людей.