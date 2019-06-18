подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 июня 2019, вторник, 18:10 28
Мир 2019-06-18T19:30:03+03:00
Українські Новини
В Индонезии затонул пассажирский паром: погибли не менее 15 человек

В Индонезии затонул пассажирский паром: погибли не менее 15 человек

По меньшей мере, 15 человек были убиты после того, как пассажирский паром затонул у индонезийского острова Ява.

Индонезийская полиция заявила, что паром был перегружен. На борту было около 50 пассажиров, пишет 7Dnews.

Представитель полиции Франс Барунг Мангера заявил, что во вторник утром поисково-спасательные группы обнаружили 13 тел, в результате чего число погибших достигло 15, при этом 31 человек выжил и по меньшей мере три человека пропали без вести.

"Перегруженная лодка была поражена большой волной, опрокинулась и затонула", - сказал Мангера в заявлении, добавив, что паром был обнаружен рыбаками вскоре после того, как он затонул.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Индонезии затонул грузовой корабль, экипаж пропал безвести.

В октябре 2018 года в Индонезии упал в море пассажирский лайнер: на борту было 189 человек, никто из пассажиров не выжил. У самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября и унес жизни всех 189 человек на борту в Индонезии, был неисправный датчик скорости.

Больше новостей о: Корабль Индонезия Паром Кораблекрушение

Архив
Новости
В Харькове людей эвакуируют из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта 19:22
Чрезвычайно высокая вероятность пожара преобладает по Украине, - ГосЧС 19:14
Автомобили провалились под асфальт в центре Киеве. Фото:
Фото дня: на Крещатике два автомобиля "ушли" под асфальт 19:11
"Оператор рынка" зарегистрирован в Минюсте 19:01
Экс-глава Верховного суда Маляренко прогнозирует разгруженность судов после внедрения института мировых судей в Украине 19:00
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Во Львовской области женщина из-за укуса змеи попала в реанимацию 20:20
Смертельная авария с участием такси в Киеве. Фото: Информатор
Ехала на свадьбу и погибла: в Киеве произошло жуткое ДТП с участием такси, пассажирка скончалась на месте 20:43
больше новостей
Баласинович рассказала о роли мужа в скандальном видео 19:43
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
"Укртрансгаз" заявляет о чрезвычайной ситуации государственного уровня 11:09
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok