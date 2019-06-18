В Индонезии затонул пассажирский паром: погибли не менее 15 человек

По меньшей мере, 15 человек были убиты после того, как пассажирский паром затонул у индонезийского острова Ява.

Индонезийская полиция заявила, что паром был перегружен. На борту было около 50 пассажиров, пишет 7Dnews.

Представитель полиции Франс Барунг Мангера заявил, что во вторник утром поисково-спасательные группы обнаружили 13 тел, в результате чего число погибших достигло 15, при этом 31 человек выжил и по меньшей мере три человека пропали без вести.

"Перегруженная лодка была поражена большой волной, опрокинулась и затонула", - сказал Мангера в заявлении, добавив, что паром был обнаружен рыбаками вскоре после того, как он затонул.

Как сообщали Українські Новини, в начале июня в Индонезии затонул грузовой корабль, экипаж пропал безвести.

В октябре 2018 года в Индонезии упал в море пассажирский лайнер: на борту было 189 человек, никто из пассажиров не выжил. У самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море 29 октября и унес жизни всех 189 человек на борту в Индонезии, был неисправный датчик скорости.