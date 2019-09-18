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18 вересня 2019, середа, 12:08 13
Силові структури 2019-09-18T13:05:47+03:00
Українські Новини
ДБР почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора ГПУ

ДБР почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора ГПУ

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом можливих погроз колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова прокурору Генеральної прокуратури Олександру Божку.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла Генпрокуратура, а розслідування доручено ДБР", - сказав він.

Процесуальне керівництво кримінальним провадженням здійснює Генеральна інспекція Генпрокуратури.

Встановлено, що в особистому листуванні з прокурором Божко Портнов погрожував йому, використовуючи нецензурні вислови.

Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор тривалий час відмовлявся закривати кримінальну справу проти нього.

У підсумку, справа була закрита прокурором лише на початку вересня.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про можливі погрози колишнього першого заступника глави Адміністрації Президента Андрія Портнова екс-депутату Верховної Ради Інні Богословській (Партія регіонів).

20 лютого Печерський районний суд Києва встановив для Генеральної прокуратури термін в 1 місяць для завершення розслідування кримінальних проваджень щодо Портнова.

Зокрема, мова йде про кримінальноме провадженне, відкрите за фактом погрози з боку Портнова на адресу екс-депутата Верховної Ради від Партії регіонів Інни Богословської.

19 лютого 2014 року Богословська публічно заявила, що Портнов подзвонив їй зі службового телефону і погрожував її життю.

Вона попросила правоохоронців розслідувати цей злочин.

Богословська також повідомила, що у неї збережена роздруківка дзвінків, що підтверджує її розмову з Портновим.

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