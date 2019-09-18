Угрозы Богословской: ГПУ закрыла дело против Портнова

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможных угрозах бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова экс-депутату Верховной Рады Инне Богословской (Партия регионов).\r\nОб этом Українським Новинам сказал источник в Генпрокуратуре.\r\n"Где-то 2 недели назад уголовное производство было закрыто", - сообщил он.\r\nДело было закрыто так, как в феврале Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру это сделать.\r\nВ начале августа Апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры на это решение, и постановление суда первой инстанции вступило в силу.\r\nКроме того, Государственное бюро расследований открыло дело против прокурора Генпрокуратуры, который отказывался закрывать дело Портнова.\r\nСледователь ГБР угрожал объявить подозрение прокурору в умышленном неисполнении решения суда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.\r\nВ частности, речь идет об уголовном производстве, открытом по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.\r\n19 февраля 2014 года Богословская публично заявила, что Портнов позвонил ей со служебного телефона и угрожал ее жизни.\r\nОна попросила правоохранителей расследовать это преступление.\r\nБогословская также сообщила, что у нее сохранена распечатка звонков, подтверждающая ее разговор с Портновым.