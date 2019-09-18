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18 сентября 2019, среда, 11:48 1132
Силовые структуры 2019-09-18T12:26:15+03:00
Українські Новини
Угрозы Богословской: ГПУ закрыла дело против Портнова

Угрозы Богословской: ГПУ закрыла дело против Портнова

Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Портнов Андрей Фото: aportnov.com

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможных угрозах бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова экс-депутату Верховной Рады Инне Богословской (Партия регионов).

Об этом Українським Новинам сказал источник в Генпрокуратуре.

"Где-то 2 недели назад уголовное производство было закрыто", - сообщил он.

Дело было закрыто так, как в феврале Печерский районный суд Киева обязал прокуратуру это сделать.

В начале августа Апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры на это решение, и постановление суда первой инстанции вступило в силу.

Кроме того, Государственное бюро расследований открыло дело против прокурора Генпрокуратуры, который отказывался закрывать дело Портнова.

Следователь ГБР угрожал объявить подозрение прокурору в умышленном неисполнении решения суда.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.

В частности, речь идет об уголовном производстве, открытом по факту угрозы со стороны Портнова в адрес экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Инны Богословской.

19 февраля 2014 года Богословская публично заявила, что Портнов позвонил ей со служебного телефона и угрожал ее жизни.

Она попросила правоохранителей расследовать это преступление.

Богословская также сообщила, что у нее сохранена распечатка звонков, подтверждающая ее разговор с Портновым.

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