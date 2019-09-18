"Нафтогаз" повинен передати "Оператора ГТС" за новою моделлю анбандлингу, - джерела

Нова модель процесу з виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" передбачає передачу ТОВ "Оператор ГТС України" "Магістральним газопроводам України" (МГУ).

Про це журналісту Українських Новин Юрію Дощатову повідомили джерела, знайомі з процесом затвердження моделі анбандлінгу.

Зазначається, що новою моделлю анбандлінгу передбачається передача Фондом державного майна (ФДМУ) газотранспортної системи (ГТС) в господарське користування компанії ТОВ "Оператор ГТС України", створеної "Нафтогазом".

Також до 1 листопада на роботу в компанію має перейти і обслуговуючий персонал ГТС.

У свою чергу, "Оператор ГТС" має подати документи на сертифікацію Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а далі сертифікацію має підтвердити Європейське енергетичне співтовариство.

Таким чином, "Оператор ГТС" отримує право комерційного використання ГТС і стає її оператором і стороною, яка підписує транзитний контракт від України з "Газпромом".

При цьому, щоб забезпечити реальне відділення згідно з європейськими правилами і незалежно від "Нафтогазу", управляти компанією повинна окрема структура.

Зазначається, що для цього в модель вводяться "Магістральні газопроводи України" і ця компанія буде під управлінням Міністерства фінансів.

Також "Магістральні газопроводи" повинні будуть викупити ТОВ "Оператор ГТС України" у "Нафтогазу", проте так, щоб, з одного боку скоротити ймовірність впливу керівництва НАК на оператора, з іншого - зберегти економічний інтерес від транзиту для "Нафтогазу".

Повідомляється, що було обрано варіант викупу з розстрочкою на 15 років, при цьому щорічні платежі за "Оператора ГТС" залежатимуть від обсягів транзиту.

Тобто фінансовий інтерес "Нафтогазу" зберігається - чим більше транзит, тим швидше компанія буде викуплена, і таким чином, якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит газу (10 років), з обсягом транзиту мінімум 60 млрд кубів на рік на європейських умовах (з бронюванням потужностей для транзиту), то "Нафтогаз" може відкликати позов з арбітражу до Газпрому на 12 млрд доларів.

При цьому раніше розглядався варіант приєднання "Оператора ГТС" до національної енергетичної компанії "Укренерго", однак цей варіант не був підтриманий міністром енергетики та захисту навколишнього середовища Олексієм Оржелем.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Енергоспівтовариство радило владі передати управління ГТС "Магістральним газопроводам" до 1 вересня.

Ще в грудні 2018 року Копач закликав "Нафтогаз України" підписати договір про передачу акцій ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) до кінця першого кварталу 2019 року, щоб не був зірваний процес підготовки нового транзитного контракту з компанією "Газпром" (Росія).

У липні секретаріат Енергетичного співтовариства заявляв, що відповідальність за анбандлінг "Нафтогазу" повинен взяти на себе Кабінет Міністрів, а не наглядові ради "Нафтогазу" і МГУ.