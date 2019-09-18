У Києві побили заступника голови КМДА Слончака, він у реанімації

У Києві невідомі побили заступника голови Київської міської держадміністрації Володимира Слончака. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" і "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах і самого Слончака.

Лікарям Слончак пояснив, що о 23:30 у під'їзді будинку №16-в по вул. Митрополита Липківського його побили невідомі.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої голови.

Слончак 1984 р. н., проживає в місті Васильків. У листопаді минулого року Київська міськрада погодив його призначення на посаду заступника голови КМДА Віталія Кличка. Слончак займається питаннями комунальної власності, екології та природних ресурсів, а також - вибудовує напрям правової політики.

З березня 2005 року по теперішній час працює Слончак в секретаріаті Київської міськради, де пройшов шлях від головного спеціаліста до начальника управління правового забезпечення діяльності мерії (з 2016 року). Він також представляє територіальну громаду Києва в особі міськради у наглядовій раді ВАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", займаючи посаду голови наглядової ради.

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