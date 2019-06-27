В Конотопе избили кандидата в депутаты и бывшего мэра Семенихина

В ночь на четверг, 27 июня, неизвестные причинили тяжкие телесные повреждения бывшему мэру Конотопа, кандидату-самовыдвиженцу на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артему Семенихину, сообщила утром пресс-служба полиции Сумской области.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали руководство областного главка полиции, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория Следственного управления облуправления полиции, кинологическая служба.

"Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины", - проинформировали в Отдел коммуникации полиции.

В свою очередь депутат Сумской областной рады Елена Сердюк обвинила в покушении конкурента на округу и действующего депутата из группы "Воля народа" Игоря Молотка.

"Вчера стало всем известно, что Артем Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Пока еще нардеп Игорь Молоток не нашел другого способа борьбы со своим оппонентом, как "заказать" его! Официально обращаюсь к начальнику нацполиции области Николаю Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападающих, а главное заказчика!", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее в Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко.

Также ранее не приходя в сознание, в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров. Он находился в коме после жестокого избиения, произошедшего 4 мая около 9:00 в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.