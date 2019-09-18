підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 06:50 25
Верховна Рада і партії 2019-09-18T09:30:02+03:00
Українські Новини
Депутати хочуть скасувати корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю

Депутати хочуть скасувати корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю

Нерухомість.
Нерухомість.

31 депутат Верховної Ради (фракції "Слуга народу" і "Голос") пропонує парламенту скасувати необхідність внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості за допомогою платних електронних майданчиків.

Про це йдеться в законопроєкті "Про внесення змін до Податкового кодексу про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості", який зареєстровано в Раді 4 вересня під №2047, передають Українські Новини.

Депутати пропонують визначити, що власником єдиної електронної бази звітів є держава в особі Фонду державного майна (ФДМУ).

ФДМУ також є власником, розпорядником та адміністратором єдиної бази і всієї інформації, що міститься в ній.

При цьому внесення оцінювачами звітів до бази і перевірка нотаріусами цих звітів робляться безпосередньо ними.

Водночас у чинному законі вони мають робити це через акредитовані при ФДМУ електронні майданчики.

При цьому доступ до інформації з єдиної бази депутати пропонують зробити безкоштовним, крім реєстрації звіту про оцінку.

Розмір плати за реєстрацію - 0,5% від мінімальної зарплати на 1 січня поточного року, і ця плата надходить до державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, "Наші гроші" заявили, що запроваджена схема є корупційною і припустили, що за майданчиками-посередниками стоїть депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництві при держзакупівлі).

Яценко свою причетність до цих компаній спростовував.

Потім змінили систему, піднявши більш ніж в 2 рази вартість для оцінювачів та знизивши її практично до нуля для нотаріусів.

На даний момент вартість більшості послуг для оцінювачів коливається в діапазоні 900-1 900 гривень за внесення 1 звіту залежно від вартості об'єкта, для нотаріусів – 1,2 гривні.

Також у "Слузі народу" зареєстрували 2 взаємовиключних законопроекту з ліквідації та посилення корупції при оцінці нерухомості. Раніше фізособам нарахували на 51% більше податку на нерухомість за підсумками 2018.

Більше новин про: Голос Антон Яценко ринок нерухомості Нерухомість Партія "Слуга народу"

Архів
Новини
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Юзік, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю 07:15
Депутати хочуть скасувати корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю 06:50
Гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня 06:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
З одеського цирку зникнуть тварини: вперше в Україні суд заборонив їхню експлуатацію 19:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok