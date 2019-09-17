Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень

Прокуратура Києва оголосила завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікаря-онколога про підозру у заволодінні 40 тисячами гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\nОперативники управління захисту економіки в Києві, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури Києва з'ясували, що підозрювані видавали онкохворим пацієнтам безкоштовні ліки в обмін на хабар.\r\nВони запевняли пацієнтів у тому, що кількість препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена, тому, щоб отримати безкоштовні ліки, медики вимагали від громадян гроші.\r\nПоліція повідомляє, що суми хабарів за один курс хіміотерапії коливалися від 1,5 до 18 тис. гривень.\r\nНаразі правоохоронці встановили 7 потерпілих, які виплатили медикам майже 40 000 гривень.\r\nПрокуратура звинувачує лікарів по 1 ч. ст. 184 (порушення права на безкоштовну медичну допомогу) і ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно) Кримінального кодексу.\r\nНаразі правоохоронці встановлюють інших потерпілих.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у поліції раніше повідомили, що лікарі з Інституту раку наживалися на онкохворих.\r\nА посадові особи Міністерства охорони здоров'я привласнили бюджетні кошти, які були виділені Кабінетом Міністрів україни на реконструкцію Національного інституту раку.