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17 вересня 2019, вівторок, 23:52 8
Судова влада 2019-09-18T00:45:02+03:00
Українські Новини
Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень

Вимагали хабарі за хіміотерапію: лікарі Інституту раку виманили у хворих виплат на 40 тис. гривень

Прокуратура Києва оголосила завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікаря-онколога про підозру у заволодінні 40 тисячами гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Оперативники управління захисту економіки в Києві, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури Києва з'ясували, що підозрювані видавали онкохворим пацієнтам безкоштовні ліки в обмін на хабар.

Вони запевняли пацієнтів у тому, що кількість препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена, тому, щоб отримати безкоштовні ліки, медики вимагали від громадян гроші.

Поліція повідомляє, що суми хабарів за один курс хіміотерапії коливалися від 1,5 до 18 тис. гривень.

Наразі правоохоронці встановили 7 потерпілих, які виплатили медикам майже 40 000 гривень.

Прокуратура звинувачує лікарів по 1 ч. ст. 184 (порушення права на безкоштовну медичну допомогу) і ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене повторно) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці встановлюють інших потерпілих.

Як повідомляли Українські Новини, у поліції раніше повідомили, що лікарі з Інституту раку наживалися на онкохворих.

А посадові особи Міністерства охорони здоров'я привласнили бюджетні кошти, які були виділені Кабінетом Міністрів україни на реконструкцію Національного інституту раку.

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