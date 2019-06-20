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20 июня 2019, четверг, 17:00 60
Кабмин 2019-06-20T17:02:18+03:00
Українські Новини
ГБР проводит обыски в Минздраве

ГБР проводит обыски в Минздраве

Минздрав Украины. Фото: gordonua.com
Минздрав Украины. Фото: gordonua.com

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве здравоохранения.

Об этом в соцсети Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.

"Да, действительно, Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр Минздрава" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - сообщила она.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения, действуя по предварительному сговору с должностными лицами "Государственного строительного центра Минздрава" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Данные средства были выделены Кабинетом Министров на реконструкцию Национального института рака по ул. Ломоносова 33/43 в Голосеевском районе Киева.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала 3 подозреваемых в хищениях 25 млн гривен кредитных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) при закупке медицинского оборудования по завышенным ценам.

Тем временем экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к миллионным хищениям.

Глава госслужбы ветеранов АТО обвинялся в подделке документов, но был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности

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