ГБР проводит обыски в Минздраве

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве здравоохранения.\r\nОб этом в соцсети Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.\r\n"Да, действительно, Государственным бюро расследований проводятся обыски в Министерстве здравоохранения и ГП "Государственный строительный центр Минздрава" в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве", - сообщила она.\r\nДосудебным расследованием установлено, что должностные лица Министерства здравоохранения, действуя по предварительному сговору с должностными лицами "Государственного строительного центра Минздрава" и должностными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.\r\nДанные средства были выделены Кабинетом Министров на реконструкцию Национального института рака по ул. Ломоносова 33\/43 в Голосеевском районе Киева.\r\nДосудебное расследование продолжается.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала 3 подозреваемых в хищениях 25 млн гривен кредитных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) при закупке медицинского оборудования по завышенным ценам.\r\nТем временем экс-главу Госслужбы ветеранов подозревают в причастности к миллионным хищениям.\r\nГлава госслужбы ветеранов АТО обвинялся в подделке документов, но был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности