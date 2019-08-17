Врачи из Института рака наживались на онкобольных

В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной "схеме" назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Вчера, 16 августа, правоохранители провели обыски в служебных лиц Национального института рака (НИР) МОЗ Украины.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды из граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд института рака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суммы взяток за назначения и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3000 до 70000 гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

Сообщается, что во время проведения обысков было изъято документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов оперативники столичного УЗЭ и следователи киевской полиции изъяли 20 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщали Українські Новини, должностные лица Министерства здравоохранения присвоили себе бюджетные средства, которые были выделены Кабинетом Министров на реконструкцию Национального института рака.