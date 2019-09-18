підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.9 27.5
˟
18 вересня 2019, середа, 06:04 29 Карта
Суспільство 2019-09-18T09:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні антициклон Hanneke і циклон Ignaz принесуть в Україну дощі і штормовий вітер

Сьогодні антициклон Hanneke і циклон Ignaz принесуть в Україну дощі і штормовий вітер

Вітер. Фото: info-rm.com
Вітер. Фото: info-rm.com

Сьогодні, 18 вересня, в Україні очікуються періодичні дощі і сильний вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За її словами, Україна ще й виявиться між потужним антициклоном над Великобританією і масштабною циклонічністю на північному сході. А саме між антициклоном Hanneke і циклоном Ignaz (друга карта).

Наголошується, що головним погодним ньюсмейкером буде сьогодні сильний вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 метрів на секунду.

Температура повітря після недавнього сонця + 11 + 15 градусів, на півдні + 15 + 21 градус, у Криму до +25 градусів.

У Києві середа очікується вологою, холодною і вітряною. Пориви вітру будуть досягати сильних значень, до 15-20 метрів в секунду, похолодає до + 11 + 13 градусів.

Також синоптик повідомила гарну новину, що за попередніми прогнозами, наступного тижня, з 23-го вересня, українців знову чекає сонячна і тепла погода.

"Але поки утеплюємося та кладемо в кишеню по гламурній цеглині - завтра холод, дощ та сильний вітер. Будьте дуже обережні, особливо під великими деревами, білбордами, ретельніше вибирайте місце для парковки автомобіля", - порадила вона.

Прогноз погоди на 18 вересня. Скріншот: Прогноз погоди на 18 вересня. Скріншот: "Укргідрометцентр"

Нагадаємо, раніше стало відомо про прогноз погоди на весь вересень.

Тим часом потужний північний циклон принесе сніг і заморозки.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди Непогода в Україні дощ сильний вітер Погода на сьогодні

Архів
Новини
У всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії, - адвокат 08:39
Українки на посадах генералів: в Міноборони назвали єдину проблему на шляху до рівності 08:00
Юзік, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю 07:15
Депутати хочуть скасувати корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю 06:50
Гривня зміцніла посеред тижня: офіційний курс 18 вересня 06:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Зробити нормою п'ять дітей в українській родині є одним із завдань політики Зеленського, - Карижський 15:05
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
В четвер Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу 14:15
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
З одеського цирку зникнуть тварини: вперше в Україні суд заборонив їхню експлуатацію 19:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok