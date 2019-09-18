Сьогодні антициклон Hanneke і циклон Ignaz принесуть в Україну дощі і штормовий вітер

Сьогодні, 18 вересня, в Україні очікуються періодичні дощі і сильний вітер. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

За її словами, Україна ще й виявиться між потужним антициклоном над Великобританією і масштабною циклонічністю на північному сході. А саме між антициклоном Hanneke і циклоном Ignaz (друга карта).

Наголошується, що головним погодним ньюсмейкером буде сьогодні сильний вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 метрів на секунду.

Температура повітря після недавнього сонця + 11 + 15 градусів, на півдні + 15 + 21 градус, у Криму до +25 градусів.

У Києві середа очікується вологою, холодною і вітряною. Пориви вітру будуть досягати сильних значень, до 15-20 метрів в секунду, похолодає до + 11 + 13 градусів.



Також синоптик повідомила гарну новину, що за попередніми прогнозами, наступного тижня, з 23-го вересня, українців знову чекає сонячна і тепла погода.



"Але поки утеплюємося та кладемо в кишеню по гламурній цеглині - завтра холод, дощ та сильний вітер. Будьте дуже обережні, особливо під великими деревами, білбордами, ретельніше вибирайте місце для парковки автомобіля", - порадила вона.

Прогноз погоди на 18 вересня. Скріншот: "Укргідрометцентр"

Нагадаємо, раніше стало відомо про прогноз погоди на весь вересень.

Тим часом потужний північний циклон принесе сніг і заморозки.