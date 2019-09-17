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  • У Києві бійка відвідувачів кафе і перехожих закінчилася різаниною, тяжко поранений чоловік
17 вересня 2019, вівторок, 23:01 7
Події 2019-09-18T00:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві бійка відвідувачів кафе і перехожих закінчилася різаниною, тяжко поранений чоловік

У Києві бійка відвідувачів кафе і перехожих закінчилася різаниною, тяжко поранений чоловік

Бійка з поножовщиною на вулиці Сім'ї Сосніних. Фото: Нацполіція
Бійка з поножовщиною на вулиці Сім'ї Сосніних. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 вересня, у Києві відбулася бійка з поножовщиною, під час якої був тяжко поранений чоловік. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, повідомляється, що поліція отримала повідомлення про госпіталізацію 35-річного жителя міста Умань близько 18:00.

Наголошується, що чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітини та черевної порожнини виявили біля кафе на вулиці Сім'ї Сосніних. Для документування події за адресою виїхала слідчо-оперативна група.

За даними начальника Святошинського управління поліції Сергія Чернишова, правоохоронці оглянули місце події, переглянули відео з камер спостереження і опитали персонал кафе і свідків. Після відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили, що напередодні між компанією відпочиваючих закладу харчування та двома перехожими сталася бійка.

"Відомо, що під час з'ясування відносин один із учасників дістав ніж і кілька разів вдарив ним у груди і живіт жителя Черкаської області. Потім він разом з товаришем, який теж отримав тілесні ушкодження, залишив місце бійки. Свідки події запам'ятали прикмети чоловіків і напрямок, в якому вони пішли. Головного фігуранта затримали вдома, іншого виявили в лікарні, де йому надавали медичну допомогу", - зазначив начальник управління поліції.

Як виявилося, зловмисник - 48-річний місцевий житель, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві в "Арена Сіті" сталася різанина: кавказці порізали охорону через неоплачений рахунок.

Раніше вночі в центрі Києва сталася бійка з різаниною.

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