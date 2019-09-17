підписатися на розсилку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 вересня 2019, вівторок, 22:23 4
Судова влада 2019-09-17T22:26:59+03:00
Українські Новини
НАБУ обшукувало офіс Криворізької ТЕЦ

НАБУ обшукувало офіс Криворізької ТЕЦ

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі державного підприємства "Криворізька ТЕЦ" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин із місця подій.

На режимний об'єкт журналістів не пропустили.

При цьому співробітники НАБУ відмовилися коментувати ситуацію з обшуками.

Пізніше пресслужба бюро повідомила, що слідчі дії здійснюються в рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій на загальну суму понад 80 млн гривень.

Розпочато розслідування за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тим часом "Нафтогаз" заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню Кривого Рогу в опалювальному сезоні 2019/20 через борги Криворізької ТЕЦ. Кривий Ріг заявляє про неможливість впливу на борг Криворізької ТЕЦ перед "Нафтогазом" у 1,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укренерго" проводели обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень. Також провели обшуки в будинках 5 керівників "Укренерго".

Тим часом ДБР провело обшуки в "Укроборонпромі".

Більше новин про: НАБУ ТЕЦ Обшуки

Архів
Новини
Зеленський сподівається, що ЄБРР збільшить щорічні інвестиції до €1 млрд протягом трьох років 22:30
НАБУ обшукувало офіс Криворізької ТЕЦ 22:23
В офісі Зеленського не змогли підтвердити, що їх власний представник в Раді зі свободи слова у них працює 21:58
КС обрав главою Тупицького 21:27
Ілон Маск витратив 50 тис. доларів на детектива, щоб довести педофілію рятувальника дітей з печери Таїланду 21:19
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Підпал будинку Гонтаревої вигідний самій екс-голові НБУ, - Голобуцький 11:04
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
більше новин
Коломойський поклав око на "Енергоатом", – Кулик 15:23
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Під Києвом спалили будинок Гонтаревої 08:35
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok