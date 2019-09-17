НАБУ обшукувало офіс Криворізької ТЕЦ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі державного підприємства "Криворізька ТЕЦ" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин із місця подій.

На режимний об'єкт журналістів не пропустили.

При цьому співробітники НАБУ відмовилися коментувати ситуацію з обшуками.

Пізніше пресслужба бюро повідомила, що слідчі дії здійснюються в рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій на загальну суму понад 80 млн гривень.

Розпочато розслідування за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тим часом "Нафтогаз" заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню Кривого Рогу в опалювальному сезоні 2019/20 через борги Криворізької ТЕЦ. Кривий Ріг заявляє про неможливість впливу на борг Криворізької ТЕЦ перед "Нафтогазом" у 1,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в "Укренерго" проводели обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень. Також провели обшуки в будинках 5 керівників "Укренерго".

Тим часом ДБР провело обшуки в "Укроборонпромі".