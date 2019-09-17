НАБУ обшукувало офіс Криворізької ТЕЦ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі державного підприємства "Криворізька ТЕЦ" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область).\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин із місця подій.\r\nНа режимний об'єкт журналістів не пропустили.\r\nПри цьому співробітники НАБУ відмовилися коментувати ситуацію з обшуками.\r\nПізніше пресслужба бюро повідомила, що слідчі дії здійснюються в рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій на загальну суму понад 80 млн гривень.\r\nРозпочато розслідування за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.\r\nТим часом "Нафтогаз" заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню Кривого Рогу в опалювальному сезоні 2019\/20 через борги Криворізької ТЕЦ. Кривий Ріг заявляє про неможливість впливу на борг Криворізької ТЕЦ перед "Нафтогазом" у 1,7 млрд гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в "Укренерго" проводели обшуки через привласнення бюджетних 40 млн гривень. Також провели обшуки в будинках 5 керівників "Укренерго".\r\nТим часом ДБР провело обшуки в "Укроборонпромі".