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17 вересня 2019, вівторок, 19:41 20
Судова влада 2019-09-17T22:45:02+03:00
Українські Новини
Розслідування вбивства 5-річного Кирила під Києвом на завершальному етапі, - ДБР

Розслідування вбивства 5-річного Кирила під Києвом на завершальному етапі, - ДБР

П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

Розслідування справи вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області знаходиться на завершальному етапі.

Про це директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив на зустрічі з членами комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності, передають Українські новини.

"Наразі у нас 4 особам повідомлено про підозру, вони перебувають у СІЗО. У нас на завершальному етапі знаходяться всі експертизи, які були призначені у цьому кримінальному провадженні. Протягом місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування та остаточно кваліфікуємо дії всіх учасників", - сказав він.

Труба зазначив, що всі 4 підозрюваних стріляли, проте бюро має намір визначити, хто з підозрюваних потрапив у дитини.

Як повідомляли Українські Новини, арест 2 підозрюваних у причетності до вбивства 5-річного Кирила продовжили до 28 вересня.

Тим часом прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди. Під час стрілянини поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

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