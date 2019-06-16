Страдания не должны быть развлечением: в Киеве под АП прошла акция за цирк без животных

Сегодня, 16 июня, в Киеве под Администрацией президента прошла акция, участники которой призвали к отказу от эксплуатации животных в цирках. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.\r\nТак, сообщается, что в акции приняли участие диджей, жонглеры, ходулисты, фокусники и мимы.\r\n\r\nОтмечается, что участники держали плакаты "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учитесь любить животных, а не смеяться над их страданиями", "Люди - клоуни, звірі - ні" и другие.\r\n\r\nТакже известно, что организовало мероприятия гуманистическое движение UAnimals.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.\r\nРанее, 19 марта, суд подтвердил запрет на эксплуатацию животных в передвижных цирках в Киеве.