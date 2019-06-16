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16 июня 2019, воскресенье, 23:35 46
Общество 2019-06-16T23:37:18+03:00
Українські Новини
Страдания не должны быть развлечением: в Киеве под АП прошла акция за цирк без животных

Страдания не должны быть развлечением: в Киеве под АП прошла акция за цирк без животных

Акция против эксплуатации животных в цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Акция против эксплуатации животных в цирках. Фото: Цензор.НЕТ

Сегодня, 16 июня, в Киеве под Администрацией президента прошла акция, участники которой призвали к отказу от эксплуатации животных в цирках. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, сообщается, что в акции приняли участие диджей, жонглеры, ходулисты, фокусники и мимы.

Отмечается, что участники держали плакаты "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Учитесь любить животных, а не смеяться над их страданиями", "Люди - клоуни, звірі - ні" и другие.

Также известно, что организовало мероприятия гуманистическое движение UAnimals.

Как сообщали Українські Новини, Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.

Ранее, 19 марта, суд подтвердил запрет на эксплуатацию животных в передвижных цирках в Киеве.

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