В 24 городах Украины прошел марш в защиту животных: как это было

Сегодня, 15 сентября, в 24 городах Украины прошел марш в защиту животных. Люди в разных уголках Украины выступали с требованиями: уголовная ответственность для догхантеров и живодеров, запрет на выступление животных в цирках и дельфинариях, а также закрытие пушных и притравочных станций.

Марш поддержали тысячи людей. Люди приходили со своими домашними питомцами. В основном это были собаки. Но также можно было увидеть большого рыжего котика и хорька, сообщает "Информатор".

Многотысячная колонна в Киеве отправилась маршем по улице Владимирской, а после через Майдан Независимости вышла к Верховной Раде. Всю дорогу участников сопровождали их четырехлапые друзья. К парламенту люди пришли, чтобы показать свою численность и напомнить депутатам о том, что они должны защитить животных новыми законами.

Фото: "Информатор"

Как проходил марш в защиту животных в других городах:



Тернополь







Луцк





Чернигов







Днипро





Ивано-Франковск



