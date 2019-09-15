В 24 городах Украины прошел марш в защиту животных: как это было

Сегодня, 15 сентября, в 24 городах Украины прошел марш в защиту животных. Люди в разных уголках Украины выступали с требованиями: уголовная ответственность для догхантеров и живодеров, запрет на выступление животных в цирках и дельфинариях, а также закрытие пушных и притравочных станций.\r\nМарш поддержали тысячи людей. Люди приходили со своими домашними питомцами. В основном это были собаки. Но также можно было увидеть большого рыжего котика и хорька, сообщает "Информатор".\r\nМноготысячная колонна в Киеве отправилась маршем по улице Владимирской, а после через Майдан Независимости вышла к Верховной Раде. Всю дорогу участников сопровождали их четырехлапые друзья. К парламенту люди пришли, чтобы показать свою численность и напомнить депутатам о том, что они должны защитить животных новыми законами.\r\nФото: "Информатор"Как проходил марш в защиту животных в других городах:ТернопольЛуцкЧерниговДнипроИвано-Франковск