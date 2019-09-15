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15 сентября 2019, воскресенье, 20:27 168
Политика 2019-09-15T20:28:58+03:00
Українські Новини
В 24 городах Украины прошел марш в защиту животных: как это было

В 24 городах Украины прошел марш в защиту животных: как это было

Марш в Кропивницком. Фото: Facebook/UAnimals
Марш в Кропивницком. Фото: Facebook/UAnimals

Сегодня, 15 сентября, в 24 городах Украины прошел марш в защиту животных. Люди в разных уголках Украины выступали с требованиями: уголовная ответственность для догхантеров и живодеров, запрет на выступление животных в цирках и дельфинариях, а также закрытие пушных и притравочных станций.

Марш поддержали тысячи людей. Люди приходили со своими домашними питомцами. В основном это были собаки. Но также можно было увидеть большого рыжего котика и хорька, сообщает "Информатор".

Многотысячная колонна в Киеве отправилась маршем по улице Владимирской, а после через Майдан Независимости вышла к Верховной Раде. Всю дорогу участников сопровождали их четырехлапые друзья. К парламенту люди пришли, чтобы показать свою численность и напомнить депутатам о том, что они должны защитить животных новыми законами.

Фото: Фото: "Информатор"

Как проходил марш в защиту животных в других городах:

Тернополь



Луцк


Чернигов



Днипро


Ивано-Франковск

Больше новостей о: Киев Украина Ивано-Франковск Тернополь Чернигов Луцк Кропивницкий Днипро Марш в защиту животных

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