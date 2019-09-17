Кабмін хоче зменшити фінансування субсидій більш ніж на 7 млрд у 2020

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з державного бюджету пільг та житлових субсидій в 2020 році.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік (№2000), зареєстрованому в Раді 15 вересня, передають Українські Новини.

Ця сума передбачена в числі видатків Міністерства соціальної політики.

Виплата пільг та житлових субсидій передбачена в грошовій формі.

Мінсоцполітики в спеціальному фонді держбюджету передбачено 1,15 млрд гривень на модернізацію системи соціальної підтримки населення.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет-2019 передбачає скорочення фінансування житлових субсидій на 22% до 55,1 млрд гривень. При цьому в числі витрат Мінсоцполітики передбачено 20 млрд гривень на виплату пільг та житлових субсидій у грошовій формі, 35,1 млрд гривень - у вигляді субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

Перший етап монетизації житлових субсидій вступив в силу з січня 2019 року.

Тим часом команда Зеленського готує загальну перевірку: будуть відбирати пенсії та пільги.

Також на субсидії направили 157 млн гривень в липні: скільки пенсіонерів отримали готівку.