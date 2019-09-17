Дівчина в спідній білизні громила машини на День міста у Дніпрі - її побили

У суботу ввечері, 14 вересня, на день міста в Дніпрі в соціальні мережі потрапила серія відеороликів. "Героїнею" у них виступала дівчина в нижній білизні. Від відео до відео емоції "глядачів" змінювалися — від злості до жалості, повідомляє "Інформатор".\r\nВсю ніч свідки подвигів дівчини скидали відео про неї з різних куточків міста. Очевидці повідомили, що історія почалася з того, що вона викинула речі своїх друзів з вікна і втекла. На першому ролику видно, як громадянка в самій спідній білизні босоніж бігає проспектом Гагаріна, після чого заходить до продуктового магазину і лається там з продавцем. Пізніше дівчину затримав невідомий чоловік, стверджуючи, що вона розбила лобове скло його автомобіля.\r\nНа третьому відео всі фігуранти попередніх роликів опинилися на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки, били її шлангом і били ногами. Коли за неї вступився випадковий перехожий — на нього напали і побили. Зазначається, що у "екрану" вітрини зібралися десятки людей, які просто, нічого не роблячи, спостерігали за тим, як неадекватний чоловік жорстоко б'є дівчину і хлопця.\r\nВиявилося, нападник — 63-річний сторож на будівництві, ким були інші фігуранти — невідомо. Повідомляється, що чоловік у формі не є військовослужбовцем.\r\nУ поліції повідомили: на "102" зателефонувала подруга дівчини і розповіла, що та тікає і роздягається, б'є припарковані автомобілі. Правоохоронці також поспілкувалися з тим самим охоронцем. Він пояснив свою жорстокість тим, що дівчина забігла до приміщення недобудованого магазину, схопила телефон і розбила його. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Дівчину госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний, хлопець відчуває себе добре. Як з'ясувалося, потерпіла перебуває на обліку у психіатра. Чи була вона в стані сп'яніння — визначать фахівці. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 ККУ (умисні легкі тілесні).\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліцейські зняли з балкона дівчину, що втекла з психіатричної лікарні під Києвом.\r\nТим часом невідомий обливає машини кислотою на стоянках житлових комплексів у Києві.