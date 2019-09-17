Дівчина в спідній білизні громила машини на День міста у Дніпрі - її побили

У суботу ввечері, 14 вересня, на день міста в Дніпрі в соціальні мережі потрапила серія відеороликів. "Героїнею" у них виступала дівчина в нижній білизні. Від відео до відео емоції "глядачів" змінювалися — від злості до жалості, повідомляє "Інформатор".

Всю ніч свідки подвигів дівчини скидали відео про неї з різних куточків міста. Очевидці повідомили, що історія почалася з того, що вона викинула речі своїх друзів з вікна і втекла. На першому ролику видно, як громадянка в самій спідній білизні босоніж бігає проспектом Гагаріна, після чого заходить до продуктового магазину і лається там з продавцем. Пізніше дівчину затримав невідомий чоловік, стверджуючи, що вона розбила лобове скло його автомобіля.

На третьому відео всі фігуранти попередніх роликів опинилися на будівництві магазину "АТБ". Дівчині заламували руки, били її шлангом і били ногами. Коли за неї вступився випадковий перехожий — на нього напали і побили. Зазначається, що у "екрану" вітрини зібралися десятки людей, які просто, нічого не роблячи, спостерігали за тим, як неадекватний чоловік жорстоко б'є дівчину і хлопця.

Виявилося, нападник — 63-річний сторож на будівництві, ким були інші фігуранти — невідомо. Повідомляється, що чоловік у формі не є військовослужбовцем.

У поліції повідомили: на "102" зателефонувала подруга дівчини і розповіла, що та тікає і роздягається, б'є припарковані автомобілі. Правоохоронці також поспілкувалися з тим самим охоронцем. Він пояснив свою жорстокість тим, що дівчина забігла до приміщення недобудованого магазину, схопила телефон і розбила його. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Дівчину госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний, хлопець відчуває себе добре. Як з'ясувалося, потерпіла перебуває на обліку у психіатра. Чи була вона в стані сп'яніння — визначать фахівці. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 ККУ (умисні легкі тілесні).

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські зняли з балкона дівчину, що втекла з психіатричної лікарні під Києвом.

Тим часом невідомий обливає машини кислотою на стоянках житлових комплексів у Києві.