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17 вересня 2019, вівторок, 15:19 31
Політика 2019-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Прес-секретар Зеленського Мендель похвалилася патріотичною тату, але не показала її

Прес-секретар Зеленського Мендель похвалилася патріотичною тату, але не показала її

Юлія Мендель. Фото: iod.media
Юлія Мендель. Фото: iod.media

Прес-секретар президента України журналістка Юлія Мендель, яку Володимир Зеленський призначив з липня, дала своє друге інтерв'ю виданню ЙОД.media, де розповіла про свої татуювання і фотографіях.

Мендель розповіла, що Instagram вважає своєю особистою зоною, але все одно не дозволяє собі показувати там відверті фотографії, незважаючи на те, що у неї є гарна татуювання на спині і вона її фотографувала щоб подивитися, якою вона стала в 33 роки.

"Велике тату на спині - патріотичне, воно несе в собі всі ознаки українства, наприклад, елементи вишивки, колоски, бо Україна завжди асоціюється з пшеницею, там 13 відтінків кольорів. Я його робила близько 13 годин. Перший раз лежала 8 годин, другий - близько п'яти годин. Ми самі його придумали, і я знаю, що такого точно ні в кого немає. Перше моє маленьке тату на нозі і його треба переробити. Зараз можу сказати, що це було у досить молоді роки. Вперше мені хотілося спробувати, я подумала: "Воно маленьке, миле". А друга татуювання було виваженим рішенням. Це було три роки тому у важкий період життя. Я зламала ногу. Моя колега почала малювати мені на гіпсі, і я сказала: "Слухай, у тебе немає татуювальника?" Тоді мені прийшла ідея, де і що я хочу зробити. Я не займаюся йогою, але коли говорять про чакри, то вважається, що на попереку є точка, заводить енергію. Чомусь мені саме там і хотілося. Я не думаю тепер, що воно дуже підходить під ту частину тіла, але воно красиве. Це моє тату, повністю", - каже Мендель".

Як повідомляли Українські, а тим часом, спікер Зеленського Мендель відмовилася давати свідчення під час допиту у ГПУ.

Раніше Зеленський призначив журналістку Мендель своїм прес-секретарем.

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