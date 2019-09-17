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17 вересня 2019, вівторок, 14:59 8
Кабмін 2019-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін вивчає можливість переговорів з колишніми власниками Приватбанку, - Гончарук

Кабмін вивчає можливість переговорів з колишніми власниками Приватбанку, - Гончарук

Кабінет Міністрів вивчає ситуацію з питань Приватбанку.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Прем'єр зазначив, що уряд вивчає ситуацію навколо Приватбанку, в тому числі можливість переговорів з його колишніми власниками, які проводилися попередньою незалежною наглядовою радою банку.

Гончарук також спростував інформацію українських ЗМІ про переговори щодо пошуку компромісу у справі про Приватбанк після виходу статті з його коментарем в інтернет-виданні "Financial Times".

"Щоб уникнути подальших маніпуляцій і розголосу, хочу розставити крапки над "і": Ніяких переговорів Уряд ні з ким не веде", - написав Гончарук.

Прем'єр підкреслив, що в коментарі інтернет-виданню акцентував увагу на тому, що не настільки глибоко обізнаний у юридичних деталях справи про Приватбанк, щоб коментувати її, але висловив упевненість в тому, що уряд зробить все можливе, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України, провівши консультації з міжнародними партнерами.

Як повідомляли Українські Новини, в головний офіс "Приватбанку" в Дніпрі  поліція прийшла з обшуком, а Ігор Коломойський стверджує, що не обговорював з Володимиром Зеленським питання Приватбанку.

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