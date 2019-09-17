НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко

Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозри колишнім депутатам Верховної Ради Богдану Дубневичу та Валерія Іщенко (обидва-Блок Петра Порошенка).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Є підозри Дубневичу старшому і екс-нардепу Іщенко", - сказав він.

За його словами, вони підозрюються в разворованиях на "Укрзалізниці".

найближчим часом їм буде повідомлено про підозру.

Дата і час не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат від партії "Голос", економіст Галина Васильченко виграла вибори у Верховну Раду у депутата парламенту Богдана Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №118 у Львові.

Раніше НАБУ закрив справи про незаконне збагачення Богдана Дубневича.