НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко

Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозри колишнім депутатам Верховної Ради Богдану Дубневичу та Валерія Іщенко (обидва-Блок Петра Порошенка).\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Є підозри Дубневичу старшому і екс-нардепу Іщенко", - сказав він.\r\nЗа його словами, вони підозрюються в разворованиях на "Укрзалізниці".\r\nнайближчим часом їм буде повідомлено про підозру.\r\nДата і час не уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кандидат від партії "Голос", економіст Галина Васильченко виграла вибори у Верховну Раду у депутата парламенту Богдана Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №118 у Львові.\r\nРаніше НАБУ закрив справи про незаконне збагачення Богдана Дубневича.