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17 вересня 2019, вівторок, 12:54 10
Силові структури 2019-09-17T13:30:01+03:00
Українські Новини
НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко

НАБУ підготувало підозри екс-депутатам Ради Дубневичу та Іщенко

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро підготувало повідомлення про підозри колишнім депутатам Верховної Ради Богдану Дубневичу та Валерія Іщенко (обидва-Блок Петра Порошенка).

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Є підозри Дубневичу старшому і екс-нардепу Іщенко", - сказав він.

За його словами, вони підозрюються в разворованиях на "Укрзалізниці".

найближчим часом їм буде повідомлено про підозру.

Дата і час не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат від партії "Голос", економіст Галина Васильченко виграла вибори у Верховну Раду у депутата парламенту Богдана Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №118 у Львові.

Раніше НАБУ закрив справи про незаконне збагачення Богдана Дубневича.

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