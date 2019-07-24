Экономист Васильченко от "Голоса" обошла на выборах во Львове депутата Дубневича и безработного Федецкого

Кандидат от партии "Голос", экономист Галина Васильченко выиграла выборы в Верховную Раду у депутата парламента Богдана Дубневича (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №118 во Львове.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Васильченко набрала 31,61%, или 28 543 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

35-летняя Васильченко родилась в селе Корничи Львовской области, заместитель директора по экономическим вопросам предприятия "Корбиз" (Львов, демонтаж (разборка) машин и оборудования), ранее занимала должность начальника отдела инвестиций Львовского горсовета,

беспартийнaя, проживает в селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области.

Ближайший ее соперник, самовыдвиженец Богдан Дубневич, набрал 29,81%, или 26 924 голоса.

Дубневич выиграл выборы Рады в 2014 году по этому округу.

Третье место занял выдвиженец от партии "Слуга народа", безработный Артем Федецкий - он набрал 12,42%, или 11 219 голосов.

Всего по округу №118 (часть Лычаковского и часть Шевченковского районов Львова, Пустомытовский район) баллотировалось 11 кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, популярный украинский ведущий от "Слуги народа" выиграл выборы в Черкасской области. Также в Раду проходит участник "Танцев со звездами" Николай Тищенко.