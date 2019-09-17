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17 вересня 2019, вівторок, 11:57 24
Суспільство 2019-09-17T13:45:03+03:00
Українські Новини
За три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів, ще 60 поранені, - місія ООН

За три місяці на Донбасі загинули 8 мирних жителів, ще 60 поранені, - місія ООН

Мирні жителі продовжують страждати від війни. Фото: podrobnosti.ua
Мирні жителі продовжують страждати від війни. Фото: podrobnosti.ua

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатує, що 8 мирних жителів загинули і 60 були поранені на Донбасі в період з 16 травня по 15 серпня.

Про це на брифінгу заявила голова місії Матильда Богнер, передають Українські Новини.

За даними місії, 56 мирних жителів отримали поранення в результаті артилерійських обстрілів, обстрілів стрілецькою зброєю і легким озброєнням.

Наголошується, що 46 обстрілів було зафіксовано на території, контрольованій збройними групами.

9 жертв було зафіксовано на території, контрольованій урядом, 1 - на нейтральній території.

Крім того, 3 цивільних загинули і 9 отримали поранення через міни і вибухонебезпечні речовини по обидві сторони від лінії зіткнення.

"Три місяці, охоплені доповіддю, були відзначені найменшою кількістю жертв серед цивільного населення в порівнянні з аналогічними періодами попередніх років конфлікту. Між тим, люди, які отримали поранення, поховали близьких або втратили будинки, досі не отримали компенсацію за ці непоправні втрати", - зазначила Богнер.

Загалом за весь період конфлікту станом на 15 серпня загинули, щонайменше, 3339 осіб.

За інформацією Управління Верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй (УВКПЛ ООН), з 1 січня по 5 червня 12 мирних жителів загинули і 58 були поранені на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, в ООН вимагають розслідувати жорстокі побиття журналістів в Україні.


Раніше моніторингова місія ООН назвала розслідування одеської трагедії 2 травня 2014 неефективним.

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