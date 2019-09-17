На Донбасі українські військові зазнали втрат

Сьогодні, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від зазнаних поранень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС\r\nОбставини з'ясовує робоча група представників військової служби правопорядку ЗСУ та військової частини.\r\nЗазначається, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій ООС поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета. А в районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики також здійснили 1 обстріл неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета.\r\nЗа минулу добу в зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків два військовослужбовці зазнали поранення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 16 вересня.\r\nБойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.