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17 вересня 2019, вівторок, 08:19 42
Силові структури 2019-09-17T11:00:07+03:00
Українські Новини
На Донбасі українські військові зазнали втрат

На Донбасі українські військові зазнали втрат

Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Сьогодні, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець ЗСУ загинув від зазнаних поранень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС

Обставини з'ясовує робоча група представників військової служби правопорядку ЗСУ та військової частини.

Зазначається, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій ООС поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета. А в районі відповідальності угруповання "Північ" бойовики також здійснили 1 обстріл неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу в зоні ООС внаслідок обстрілів бойовиків два військовослужбовці зазнали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 16 вересня.

Бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

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