На житло для молодих сімей хочуть виділити 23,4 млн гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити в законі про державний бюджет на 2020 рік 164,3 млн гривень на фінансування державних житлових програм.

Про це йдеться в зареєстрованому 15 вересня законопроекті №2000, передають Українські Новини.

Зокрема, на часткову компенсацію ставки кредитів комерційних банків на будівництво або придбання житла для молодих сімей пропонується виділити 23,4 млн гривень.

На здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, закладено 40,9 млн гривень.

На продовження програми "Доступне житло" пропонується виділити 100 млн гривень.

На фінансову підтримку Фонду сприяння молодіжному будівництву передбачено 6,850 млн гривень.

Крім того, 28 млн гривень пропонується виділити на збільшення статутного фонду Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Як повідомляли Українські Новини, держава купить квартири в Києві звільненим політв'язням з Криму.

Крім того, жителі Донбасу зможуть отримати до 300 тис. гривень компенсації за зруйноване житло.