підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 вересня 2019, понеділок, 23:12 10
Кабмін 2019-09-17T00:30:02+03:00
Українські Новини
МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше

МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше

МВС. Фото: 112.ua
МВС. Фото: 112.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 0,9% з 83,1 млрд гривень до 83,8 млрд гривень у 2020 році.

Про це йдеться в законопроекті №2000 "Про державний бюджет на 2020 рік", передають Українські Новини.

Таким чином пропонує підвищити фінансування МВС на 700 млн гривень.

Загальний фонд згідно з проектом держбюджету становить 72,4 млрд гривень, спеціальний фонд - 11,3 млрд гривень.

50 млрд гривень пропонується виділити на зарплати, з них 10 млрд на зарплати співробітників апарату МВС.

5 млрд гривень передбачено на створення єдиної авіаційної систе6мы безпеки та цивільного захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Верховній Раді виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів в 2020 році.

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджету на 2020 рік з доходами у розмірі 1079 трлн гривень і видатками в 1,170 трлн гривень.

Більше новин про: мвс МВС України Держбюджет-2020 проект держбюджету-2020

Архів
Новини
На житло для молодих сімей хочуть виділити 23,4 млн гривень 23:50
Новий склад ЦВК почнуть формувати через тиждень, - Разумков 23:29
МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше 23:12
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Держгарантії пропонують обмежити на наступний рік в обсязі 28,9 млрд гривень 22:24
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
Екс-нардеп Святаш не хоче повертати кредити і намагається "кошмарити" суддів, прокуратуру, антикорупційні органи і Держбюро розслідувань, - Дубинський 17:14
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Українські моряки в США. Фото: посольство України в США/Твіттер
Українські моряки пройшли навчання в США для служби на катерах Island 11:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok