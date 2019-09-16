МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 0,9% з 83,1 млрд гривень до 83,8 млрд гривень у 2020 році.\r\nПро це йдеться в законопроекті №2000 "Про державний бюджет на 2020 рік", передають Українські Новини.\r\nТаким чином пропонує підвищити фінансування МВС на 700 млн гривень.\r\nЗагальний фонд згідно з проектом держбюджету становить 72,4 млрд гривень, спеціальний фонд - 11,3 млрд гривень.\r\n50 млрд гривень пропонується виділити на зарплати, з них 10 млрд на зарплати співробітників апарату МВС.\r\n5 млрд гривень передбачено на створення єдиної авіаційної систе6мы безпеки та цивільного захисту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Верховній Раді виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів в 2020 році.\r\nКабмін пропонує Раді прийняти держбюджету на 2020 рік з доходами у розмірі 1079 трлн гривень і видатками в 1,170 трлн гривень.