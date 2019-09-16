МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 0,9% з 83,1 млрд гривень до 83,8 млрд гривень у 2020 році.

Про це йдеться в законопроекті №2000 "Про державний бюджет на 2020 рік", передають Українські Новини.

Таким чином пропонує підвищити фінансування МВС на 700 млн гривень.

Загальний фонд згідно з проектом держбюджету становить 72,4 млрд гривень, спеціальний фонд - 11,3 млрд гривень.

50 млрд гривень пропонується виділити на зарплати, з них 10 млрд на зарплати співробітників апарату МВС.

5 млрд гривень передбачено на створення єдиної авіаційної систе6мы безпеки та цивільного захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Верховній Раді виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів в 2020 році.

Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджету на 2020 рік з доходами у розмірі 1079 трлн гривень і видатками в 1,170 трлн гривень.