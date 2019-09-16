Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків

Військовослужбовці Збройних сил України в кінці серпня захопили кулеметника незаконного збройного формування самопроголошеної "Донецької народної республіки" і вбили 3 бойовиків біля Зайцево Бахмутського району Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, група бойовиків намагалася наблизитися до українських позиціях і внаслідок бойового зіткнення військові вбили 3 бойовиків, а четвертого поранили і взяли в полон.

Захоплений поранений бойовик - 24-річний житель тимчасово непідконтрольної Горлівки Донецької області.

За даними прокуратури, він у листопаді 2016 року добровільно вступив у лави бойовиків "ДНР" на посаду заряджаючого мінометної батареї.

Влітку 2019 року його перевели у 2-й взвод 1-ї мотострілецької бригади на посаду кулеметника, у складі якого він воював з українськими військовими біля Зайцевого.

Зараз затриманому повідомлено про підозру у злочині за ч. 4 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях і напад на громадян) Кримінального кодексу суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

Тим часом Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.