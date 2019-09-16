підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.05 27.65
˟
16 вересня 2019, понеділок, 22:37 29
Силові структури 2019-09-17T00:30:02+03:00
Українські Новини
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків

Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків

Військовослужбовці Збройних сил України в кінці серпня захопили кулеметника незаконного збройного формування самопроголошеної "Донецької народної республіки" і вбили 3 бойовиків біля Зайцево Бахмутського району Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, група бойовиків намагалася наблизитися до українських позиціях і внаслідок бойового зіткнення військові вбили 3 бойовиків, а четвертого поранили і взяли в полон.

Захоплений поранений бойовик - 24-річний житель тимчасово непідконтрольної Горлівки Донецької області.

За даними прокуратури, він у листопаді 2016 року добровільно вступив у лави бойовиків "ДНР" на посаду заряджаючого мінометної батареї.

Влітку 2019 року його перевели у 2-й взвод 1-ї мотострілецької бригади на посаду кулеметника, у складі якого він воював з українськими військовими біля Зайцевого.

Зараз затриманому повідомлено про підозру у злочині за ч. 4 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях і напад на громадян) Кримінального кодексу суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 14 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 16 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

Тим часом Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму і на Донбасі до порядку денного.

Більше новин про: Зайцево ООС Ситуація в зоні ООС Затримання бойовиків Втрати бойовиків

Архів
Новини
На житло для молодих сімей хочуть виділити 23,4 млн гривень 23:50
Новий склад ЦВК почнуть формувати через тиждень, - Разумков 23:29
МВС в наступному році може отримати на 700 млн гривень більше 23:12
Військові захопили кулеметника "ДНР" і вбили 3 бойовиків 22:37
Держгарантії пропонують обмежити на наступний рік в обсязі 28,9 млрд гривень 22:24
більше новин
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
Робота з МФВ за новою програмою може розпочатися до 2020, - Кабмін 22:59
Один з керівників Нацполіції "кошмарить" співробітників ІТ-сфери на користь бізнесу його дружини, – розслідування "Стоп корупції" 19:45
Тисячі людей втратять робочі місця в результаті мораторію Кличка на будівництво в Києві, - бізнес-асоціація 13:16
Екс-нардеп Святаш не хоче повертати кредити і намагається "кошмарити" суддів, прокуратуру, антикорупційні органи і Держбюро розслідувань, - Дубинський 17:14
більше новин
Богдан замислився про крісло мера Києва 13:31
Олександр Дубинський. Фото: realist
Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абрамавичусом 23:23
На марші рівності в Харкові ультраправі напали на поліцію і намагалися зірвати акцію 20:53
Представилися працівниками спецслужб: у Польщі у справі про контрабанду бурштину затримали українців 10:35
Українські моряки в США. Фото: посольство України в США/Твіттер
Українські моряки пройшли навчання в США для служби на катерах Island 11:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok