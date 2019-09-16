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16 вересня 2019, понеділок, 21:24 12
Кабмін 2019-09-16T22:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів у 2020

Кабмін хоче виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів у 2020

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити 2,2 млрд гривень на проведення місцевих виборів в 2020 році.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік №2000, зареєстрованому в парламенті 15 вересня, передають Українські Новини.

Апарату ЦВК пропонується передбачити 874,4 млн гривень у 2020 році, з яких 467,3 млн – на відшкодування пройшли до парламенту партіям витрат на передвиборну агітацію на позачергових виборах Ради.

Крім того, субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів передбачено на рівні 2 млрд 155 млн гривень.

Держбюджет-2019 передбачає 5,1 млрд гривень для ЦВК, у тому числі 2,4 млрд гривень на проведення президентських виборів і 2 млрд гривень – парламентських.

Як повідомляли Українські Новини, голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів в короткі терміни.

Тим часом Кабмін хоче виділити на перепис населення більше 3 млрд гривень.

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