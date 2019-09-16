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16 вересня 2019, понеділок, 20:08 8
Кабмін 2019-09-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
Фінансування секретаріату уряду хочуть скоротити на 105 млн гривень

Фінансування секретаріату уряду хочуть скоротити на 105 млн гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити фінансування господарсько-фінансового департаменту секретаріату уряду на 105 млн гривень до 2 992 млн гривень у 2020 році.

Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет на 2020 рік №2000, зареєстрованому в парламенті 15 вересня, передають Українські Новини.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабміну пропонується виділити 924,8 млн гривень, на інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади - 63 млн гривень, на підтримку газети "Урядовий кур'єр" – 13,5 млн гривень, на підтримку лідерства в Україні 15 млн гривень, на забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки і технологій - 512 тис. гривень, на забезпечення функціонування офісу із залучення і підтримки інвестицій – 50 млн гривень, на Державну аудиторську службу – 689 млн гривень, на забезпечення Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами - 22 млн гривень.

Крім того, передбачено 1 215 млн гривень загальнодержавних витрат.

Як повідомляли Українські Новини, фінансування НАБУ хочуть збільшити більш ніж на 170 млн гривень в 2020.

15 вересня Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду проект закону про державний бюджет на 2020 рік.

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