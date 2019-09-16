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16 сентября 2019, понедельник, 15:03 33
Силовые структуры 2019-09-16T15:11:12+03:00
Українські Новини
Финансирование НАБУ хотят увеличить более чем на 170 млн гривен в 2020

Финансирование НАБУ хотят увеличить более чем на 170 млн гривен в 2020

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде в поданном законопроекте о госбюджете-2020 увеличить финансирование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на 19,6% с 867,5 млн гривен до 1 038 178 тыс. гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете-2020, передают Українськi Новини.

По сравнению с 2019 годом предлагается повысить финансирование НАБУ более чем на 170 млн гривен.

Из общей суммы предлагается предусмотреть 682,5 млн гривен на оплату труда.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен.

Ранее  Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год. а в воскресенье внес его в Раду.

Больше новостей о: Кабмин НАБУ финансирование госорганов Госбюджет-2020

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