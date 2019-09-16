Финансирование НАБУ хотят увеличить более чем на 170 млн гривен в 2020

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде в поданном законопроекте о госбюджете-2020 увеличить финансирование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) на 19,6% с 867,5 млн гривен до 1 038 178 тыс. гривен в 2020 году.\r\nОб этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете-2020, передают Українськi Новини.\r\nПо сравнению с 2019 годом предлагается повысить финансирование НАБУ более чем на 170 млн гривен.\r\nИз общей суммы предлагается предусмотреть 682,5 млн гривен на оплату труда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен.\r\nРанее Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2020 год. а в воскресенье внес его в Раду.