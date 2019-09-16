Скраплений газ продовжує впевнено дорожчати

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ в понеділок, 16 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 13 вересня, підвищилися на 0,3%, або на 4 копійки до 11,98 гривні/літр.

Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 9,99% з 13,31 гривень/літр.

Середні роздрібні ціни на 16 вересня:

Область СПБТ Вінницька 11,94 Волинська 11,94 Дніпропетровська 11,98 Донецька 12,40 Житомирська 11,85 Закарпатська 11,84 Запорізька 11,97 Івано-Франківська 11,99 Київ 12,00 Київська 11,69 Кіровоградська 12,07 Луганська 12,33 Львівська 12,22 Миколаївська 12,19 Одеська 12,26 Полтавська 12,00 Рівненська 11,80 Сумська 11,75 Тернопільська 12,03 Харківська 12,00 Херсонська 12,03 Хмельницька 11,81 Черкаська 12,05 Чернігівська 11,73 Чернівецька 11,68 Середняя ціна* 11,98

* Середня по Україні – без урахування Криму

Як повідомляли Українські Новини, за останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.

Однак у вересні скраплений газ поки що впевнено дорожчає.