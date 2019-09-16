Скраплений газ продовжує впевнено дорожчати

Середні роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ в понеділок, 16 вересня, у порівнянні з п'ятницею, 13 вересня, підвищилися на 0,3%, або на 4 копійки до 11,98 гривні\/літр.\r\nПро це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 9,99% з 13,31 гривень\/літр.\r\nСередні роздрібні ціни на 16 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВінницька\r\n11,94\r\n\r\n\r\nВолинська\r\n11,94\r\n\r\n\r\nДніпропетровська\r\n11,98\r\n\r\n\r\nДонецька\r\n12,40\r\n\r\n\r\nЖитомирська\r\n11,85\r\n\r\n\r\nЗакарпатська\r\n11,84\r\n\r\n\r\nЗапорізька\r\n11,97\r\n\r\n\r\nІвано-Франківська\r\n11,99\r\n\r\n\r\nКиїв\r\n12,00\r\n\r\n\r\nКиївська\r\n11,69\r\n\r\n\r\nКіровоградська\r\n12,07\r\n\r\n\r\nЛуганська\r\n12,33\r\n\r\n\r\nЛьвівська\r\n12,22\r\n\r\n\r\nМиколаївська\r\n12,19\r\n\r\n\r\nОдеська\r\n12,26\r\n\r\n\r\nПолтавська\r\n12,00\r\n\r\n\r\nРівненська\r\n11,80\r\n\r\n\r\nСумська\r\n11,75\r\n\r\n\r\nТернопільська\r\n12,03\r\n\r\n\r\nХарківська\r\n12,00\r\n\r\n\r\nХерсонська\r\n12,03\r\n\r\n\r\nХмельницька\r\n11,81\r\n\r\n\r\nЧеркаська\r\n12,05\r\n\r\n\r\nЧернігівська\r\n11,73\r\n\r\n\r\nЧернівецька\r\n11,68\r\n\r\n\r\nСередняя ціна*\r\n11,98\r\n\r\n\r\n\r\n* Середня по Україні – без урахування Криму\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за останній місяць літа скраплений газ впав в ціні до 11,70 гривень за літр.\r\nОднак у вересні скраплений газ поки що впевнено дорожчає.