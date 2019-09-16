Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус задекларував квадроцикл і акції шведської компанії

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус задекларував квадроцикл BRP Outlander, 2 годинника Patek Phillippe та акції акціонерного товариства Lobiu Sala AB (Швеція) у 2018 році.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Доходи Абромавичуса за 2018 рік становили 1,017 млн гривень від здачі майна в оренду, 6,512 тис. гривень страхових виплат, 34,379 млн гривень у вигляді страховки для члена сім'ї.

Дохід Дружини Абромавичуса Катерини Рибаченко становив 415,281 тис. гривень зарплати за основним місцем роботи, 29,166 млн гривень зарплати за сумісництвом, 661,793 тис. гривень додаткового блага, 471,357 тис. гривень доходів від цінних паперів, а також 526,654 тис. гривень доходів від інвестиційної діяльності.

Також Абромавичус задекларував 50 тис. доларів готівки, 625,795 тис. гривень, 11410 тис. гривень та 474 євро в Альфа-Банку.

Рибаченко задекларувала 639,516 тис. доларів в Альфа-Банку і 278,01 тис. гривень Райфайзен Банку Аваль.

Згідно з декларацією, у менеджера у спільній власності з дружиною квартира в Литві, а також нежитлові приміщення в Києві (площею 81,4 кв. м).

У Рибаченко у власності 2 квартири в Києві, 1 квартира в Ялті, дачний будиночок в Лебедівці Вишгородського району Київської області, 3 земельних ділянки і 2 паркінги.

Також у власності Абромавичуса колекція творів сучасного мистецтва, а у його дружини - меблі Bulthaupt та ювелірні прикраси.

У власності Абромавичуса немає автомобілів, а його дружина володіє Рогѕсһе Cayenne 2012 року випуску і Volvo XC90 2016 року випуску.

Також Абромавичус задекларував 100 акцій компанії Lobiu Sala AB номінальною вартістю 308 гривень, а його дружина - 616 облігацій внутрішньої державної позики номінальною вартістю 26,329 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня Президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.