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16 вересня 2019, понеділок, 17:42 19 Документ
Судова влада 2019-09-16T19:45:02+03:00
Українські Новини
НАБУ відмовилося розповідати про слідство у справі про можливу пропозицію хабара Богдану

НАБУ відмовилося розповідати про слідство у справі про можливу пропозицію хабара Богдану

НАБУ. Фото: nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро відмовилося оприлюднити інформацію про проведення обшуків та експертиз у справі про можливу пропозицію 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит Українських Новин.

"Наразі правові підстави надавати запитувану Вами інформацію відсутні", - сказано у відповіді.

Бюро відмовилося повідомляти цю інформацію, оскільки вона є таємницею досудового розслідування.

Посилаючись на ст. 222 Кримінального процесуального кодексу, НАБУ заявило, що ця інформація може бути розголошена тільки з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.

Раніше Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

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