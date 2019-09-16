НАБУ відмовилося розповідати про слідство у справі про можливу пропозицію хабара Богдану

Національне антикорупційне бюро відмовилося оприлюднити інформацію про проведення обшуків та експертиз у справі про можливу пропозицію 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.\r\nПро це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит Українських Новин.\r\n"Наразі правові підстави надавати запитувану Вами інформацію відсутні", - сказано у відповіді.\r\n\r\nБюро відмовилося повідомляти цю інформацію, оскільки вона є таємницею досудового розслідування.\r\nПосилаючись на ст. 222 Кримінального процесуального кодексу, НАБУ заявило, що ця інформація може бути розголошена тільки з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ відкрило справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.\r\nРаніше Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.