Невідомий обливає машини кислотою на стоянках житлових комплексів

Вночі 16 вересня в районі станції метро Славутич в житлових комплексах невідомий облив машини кислотою. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомляє "Київ оперативний".

"В районі метро Славутич (РК Зарічний, Славутич, Рів'єра) кислотою були облиті велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок пошкоджених ще триває, але вже нараховано близько 30 автомобілів. Вилита кислота роз'їла все до металу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що всі авто були припарковані згідно ПДР, ні проходу, ні проїзду не заважали. Поліція поки не прокоментувала інцидент.

В коментарях зазначається, що постраждали автомобілі не тільки в ЖК Зарічний, але також і в ЖК Рів'єра. На відео з камер спостереження вдалося зняти злоумышленн, але точно встановити особу неможливо з-за поганої якості.

Підозрюваний. Фото: Facebook/Київ Оперативний

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві в тестовому режимі почали працювати інспектори з паркування. Раніше В Києві пасажири трамвая штовхали неправильно припарковане авто. Також для врегулювання проблем з хаотичною паркуванням, з липня інспектори почали фіксувати порушення через фотозйомку.