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16 вересня 2019, понеділок, 16:37 109
Судова влада 2019-09-16T16:50:59+03:00
Українські Новини
ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів

ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів

Генеральна прокуратура зробила публічними декларації військових прокурорів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних ряду посадових осіб військової прокуратури.

Відтепер інформація про стан військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин буде мати можливість ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним введення е-декларування для активістів. Рішення КС є остаточним і оскарженню не підлягає.

Раніше посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів-антикорупціонерів

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