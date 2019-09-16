ГПУ розсекретила декларації військових прокурорів

Генеральна прокуратура зробила публічними декларації військових прокурорів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

16 вересня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з яким була забезпечена конфіденційність даних ряду посадових осіб військової прокуратури.

Відтепер інформація про стан військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин буде мати можливість ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним введення е-декларування для активістів. Рішення КС є остаточним і оскарженню не підлягає.

Раніше посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів-антикорупціонерів