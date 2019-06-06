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06 июня 2019, четверг, 16:42 60
Судебная власть 2019-06-06T16:51:42+03:00
Українські Новини
КС признал неконституционным введение е-декларирования для активистов

КС признал неконституционным введение е-декларирования для активистов

Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов.

Об этом Українським Новинам сказал источник в суде.

Он сообщил, что в четверг, 6 июня, Большая палата КС вынесла решение по делу о соответствии Конституции отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

Включение антикоррупционных активистов в список лиц, подающих е-декларации, признано неконституционным.

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, после критики еврокомиссара Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов.

Также послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров

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