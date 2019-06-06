КС признал неконституционным введение е-декларирования для активистов

Конституционный Суд признал неконституционным введение электронного декларирования для общественных активистов.\r\nОб этом Українським Новинам сказал источник в суде.\r\nОн сообщил, что в четверг, 6 июня, Большая палата КС вынесла решение по делу о соответствии Конституции отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".\r\nВключение антикоррупционных активистов в список лиц, подающих е-декларации, признано неконституционным.\r\nРешение КС окончательное и обжалованию не подлежит.\r\nКак сообщали Українські Новини, после критики еврокомиссара Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для активистов.\r\nТакже послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов-антикоррупционеров