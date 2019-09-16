У США завелися комарі-вбивці, вірус яких проникає в мозок

Після того, як в Європі і Україні з'явилися небезпечні комарі, в Сполучених Штатах зареєстровано вже понад десяток випадків зараження вірусом східного енцефаломієліту коней EEE. Переносниками цієї небезпечної інфекції, яка привела вже до двох летальних наслідків, є комарі, повідомляє "Російська служба BBC".

ЕEE, або східний кінський енцефаліт, як його ще називають, - це рідкісне, але дуже серйозне захворювання, яке може завдати істотної шкоди поголів'ю худоби, а в разі зараження людей призводить до незворотних порушень у роботі мозку і часом до зміни особистості, а нерідко і смертельного результату.

Вірус EEE невиліковний, проте в разі ранньої діагностики, поки він не проник у мозок, успішне лікування можливе.

Третина інфікованих, як правило, вмирає через кілька тижнів після зараження, або ж через кілька років через ураження мозку чи інших фізіологічних факторів.

Найчастіше комарі-носії вірусу виявляються в північно-східних штатах в болотистих і лісистих районах з пізньої весни по ранню осінь, але зустрічаються також і в південних штатах взимку.

Цьогоріч число заражень людини вірусом ЕЕЕ вже помітно перевищило середньорічні 5-10.

Ось як виглядає статистика по штатах на сьогоднішній день:

У Массачусетсі, де на початку серпня був відзначений перший в цьому році в США випадок, в цілому заразилося 7 осіб, одна жінка померла, п'ятирічна дівчинка залишається в критичному стані

Щонайменше 3 людини захворіли в Мічигані, одна померла. Під підозрою були ще 4 людини. Але в їхньому випадку діагноз не підтвердився

У Нью-Джерсі зареєстрований один випадок зараження серед людей і множинні зараження коней, яких довелося приспати

Один випадок зараження вірусом ЕЕЕ відзначений в Род-Айленді

В Індіані повідомляється про хворих конях

Принаймні по одному випадку зараження коня вірусом ЕЕЕ зареєстровано в штаті Огайо і окрузі Йорк штату Мен

У штаті Нью-Йорк вірусом виявився заражений один кінь і два комариних болота в районі Сіракуз. Останній випадок зараження людей східним кінським енцефалітом відзначався в 2011 році

Від вірусу не застрахований ніхто, однак ризик бути укушеним комаром-вбивцею підвищується для людей, які працюють на свіжому повітрі, а найважче захворювання переносять діти і люди похилого віку.

Найкращий спосіб захиститися від укусу - використовувати сильні спреї-репеленти, носити довгі штани і одяг з довгими рукавами.

Медики також рекомендують боротися з вогнищами поширення комарів. Для цього бажано не допускати, щоб поруч з будинком знаходилася стояча вода, будь то в канавах, бочках, баках для відходів або навіть квіткових горщиках.

Корисно також затягувати віконні та дверні прорізи сіткою і перевіряти, щоб в ній не виникало прорех.

Ранішее Українські Новини писали, як захистити себе на відпочинку і вдома від укусівкомах. Тим часом вчені назвали гурт, музика якого відлякує комарів.