Застрелили на порозі своєї квартири: у Маріуполі вбили екс-бойовика "ДНР" Джумаєва, що вийшов з-під варти

Невідомі особи застрелили колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Романа Джумаєва, який вийшов з-під варти в Маріуполі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.\r\n"28-річний раніше судимий житель маріуполя був убитий на порозі своєї квартири. На території Донецької області розпочато поліцейську операцію із затримання підозрюваного", - сказано в ньому.\r\nПро постріли в квартирі багатоповерхівки в поліцію повідомила сусідка.\r\n\r\nНа місце була направлена слідчо-оперативна група. В тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11:30 невідомі подзвонили в двір Джумаєва, а коли той відкрив - застрелили його.\r\nЕкс-бойовика Джумаєва вбили на порозі своєї квартири. Фото: 0629. сом\r\nПопередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Відомо, що Джумаев притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Співробітники місцевої поліції та обласного главку приймають заходи по встановленню та затриманню підозрюваного.\r\nПрикмети зловмисника: вік 30-40 років, зріст приблизно 180 см, статура середньо спортивна, одягнений у чорні брюки та чорну футболку.\r\nДжумаев був затриманий і арештований в 2017 році, а в серпні поточного року суд звільнив його під домашній арешт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі затримали бойовика "ДНР", який брав участь у захопленні Слов'янська.\r\nТакож співробітники СБУ затримали бойовика батальйону "Патріот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в Донецькій області.