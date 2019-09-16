Застрелили на порозі своєї квартири: у Маріуполі вбили екс-бойовика "ДНР" Джумаєва, що вийшов з-під варти

Екс-бойовика Джумаєва вбили на порозі своєї квартири. Фото: 0629. сом

Екс-бойовика Джумаєва вбили на порозі своєї квартири. Фото: 0629. сом

Невідомі особи застрелили колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Романа Джумаєва, який вийшов з-під варти в Маріуполі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"28-річний раніше судимий житель маріуполя був убитий на порозі своєї квартири. На території Донецької області розпочато поліцейську операцію із затримання підозрюваного", - сказано в ньому.

Про постріли в квартирі багатоповерхівки в поліцію повідомила сусідка.

На місце була направлена слідчо-оперативна група. В тамбурі було виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що близько 11:30 невідомі подзвонили в двір Джумаєва, а коли той відкрив - застрелили його.

Екс-бойовика Джумаєва вбили на порозі своєї квартири. Фото: 0629. сом

Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Відомо, що Джумаев притягувався до відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях. Співробітники місцевої поліції та обласного главку приймають заходи по встановленню та затриманню підозрюваного.

Прикмети зловмисника: вік 30-40 років, зріст приблизно 180 см, статура середньо спортивна, одягнений у чорні брюки та чорну футболку.

Джумаев був затриманий і арештований в 2017 році, а в серпні поточного року суд звільнив його під домашній арешт.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі затримали бойовика "ДНР", який брав участь у захопленні Слов'янська.

Також співробітники СБУ затримали бойовика батальйону "Патріот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" в Донецькій області.