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16 вересня 2019, понеділок, 15:10 14
Економіка 2019-09-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
У серпні цукор став дешевшим, ніж був у липні

У серпні цукор став дешевшим, ніж був у липні

Цукор. Фото: wisegeek
Цукор. Фото: wisegeek

У серпні середні споживчі ціни на цукор знизилися на 2%, або на 0,3 гривні, до 15,3 гривень/кг у порівнянні з липнем.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найвищі ціни зафіксовані в Києві - 18,26 гривень/кг, найнижчі в Тернопільській області - 13,66 гривень/кг. Різниця в цінах складає майже 5 гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні середні споживчі ціни на цукор підвищилися на 2,8%, або на 0,43 гривні, до 15,6 гривень/кг порівняно з червнем.

Асоціація "Укрцукор" прогнозує підвищення оптово-відпускних цін на цукор на 18% до 13 тис. гривень/тонна у 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020) у зв'язку із скороченням виробництва цукру.

Цукрові заводи завершили сезон цукроваріння 2018/2019 маркетингового року, за підсумками якого виробили 1,82 млн тонн цукру, що на 15% менше показника минулого маркетингового року.

Раніше Рада скасувала державне регулювання ринку цукру, за що проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226.

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