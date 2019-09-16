У серпні цукор став дешевшим, ніж був у липні

У серпні середні споживчі ціни на цукор знизилися на 2%, або на 0,3 гривні, до 15,3 гривень\/кг у порівнянні з липнем.\r\nПро це йдеться в даних Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищі ціни зафіксовані в Києві - 18,26 гривень\/кг, найнижчі в Тернопільській області - 13,66 гривень\/кг. Різниця в цінах складає майже 5 гривень.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у липні середні споживчі ціни на цукор підвищилися на 2,8%, або на 0,43 гривні, до 15,6 гривень\/кг порівняно з червнем.\r\nАсоціація "Укрцукор" прогнозує підвищення оптово-відпускних цін на цукор на 18% до 13 тис. гривень\/тонна у 2019\/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020) у зв'язку із скороченням виробництва цукру.\r\nЦукрові заводи завершили сезон цукроваріння 2018\/2019 маркетингового року, за підсумками якого виробили 1,82 млн тонн цукру, що на 15% менше показника минулого маркетингового року.\r\nРаніше Рада скасувала державне регулювання ринку цукру, за що проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226.