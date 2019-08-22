Цены на десяток яиц перевалили за 14 гривен в июле

В июле средние потребительские цены на яйца повысились на 15%, или на 1,88 гривны, до 14,35 гривны за 10 штук по сравнению с июнем.\r\nОб этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nСамые высокие средние цены зафиксированы в Харьковской области - 18,05 гривны\/10 штук, а самые низкие - в Полтавской области - 11,69 гривны\/10 штук.\r\nПри этом за прошлый месяц цены на гречку снизились на 0,7%, или на 0,11 гривны, до 16,47 гривны\/кг по сравнению с июнем.\r\nЦены на макаронные изделия незначительно повысились с 18,27 гривны\/кг до 18,31 гривны\/кг, на пшеничную муку - с 11,83 гривны\/кг до 11,84 гривны\/кг.\r\nЦены на рис за этот период повысились на 0,7%, или на 0,16 гривны, до 22,84 гривны\/кг.\r\nВ июле средние потребительские цены на батон повысились на 0,6%, или на 0,08 гривны до 13,57 гривны за 500 г по сравнению с июнем.\r\nЦены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 0,7%, или на 0,16 гривны до 24,05 гривны\/кг, на ржаной хлеб - на 1,2%, или на 0,25 гривны до 20,04 гривны\/кг.\r\nВ свою очередь цены на подсолнечное масло снизились на 0,3%, или на 0,09 гривны, до 34,9 гривны\/литр по сравнению с июнем.\r\nСахар вырос в цене на 2,8%, или на 0,43 гривны, до 15,6 гривны\/кг.\r\nКак сообщали Українські Новини, за июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны.\r\nВсеукраинская аграрная рада прогнозирует сокращение посевных площадей под гречкой на 54% в Украине в 2019 из-за ее импорта из РФ.