Цены на десяток яиц перевалили за 14 гривен в июле

В июле средние потребительские цены на яйца повысились на 15%, или на 1,88 гривны, до 14,35 гривны за 10 штук по сравнению с июнем.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самые высокие средние цены зафиксированы в Харьковской области - 18,05 гривны/10 штук, а самые низкие - в Полтавской области - 11,69 гривны/10 штук.

При этом за прошлый месяц цены на гречку снизились на 0,7%, или на 0,11 гривны, до 16,47 гривны/кг по сравнению с июнем.

Цены на макаронные изделия незначительно повысились с 18,27 гривны/кг до 18,31 гривны/кг, на пшеничную муку - с 11,83 гривны/кг до 11,84 гривны/кг.

Цены на рис за этот период повысились на 0,7%, или на 0,16 гривны, до 22,84 гривны/кг.

В июле средние потребительские цены на батон повысились на 0,6%, или на 0,08 гривны до 13,57 гривны за 500 г по сравнению с июнем.

Цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта повысились на 0,7%, или на 0,16 гривны до 24,05 гривны/кг, на ржаной хлеб - на 1,2%, или на 0,25 гривны до 20,04 гривны/кг.

В свою очередь цены на подсолнечное масло снизились на 0,3%, или на 0,09 гривны, до 34,9 гривны/литр по сравнению с июнем.

Сахар вырос в цене на 2,8%, или на 0,43 гривны, до 15,6 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, за июнь цены на десяток яиц снизились на 4,5 гривны.

Всеукраинская аграрная рада прогнозирует сокращение посевных площадей под гречкой на 54% в Украине в 2019 из-за ее импорта из РФ.